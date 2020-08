Milan News – Calciomercato: le trattative in casa rossonera avanzano. Oltre al rinnovo di Ibrahimovic, per il quale si lavora freneticamente per fare in modo che il giocatore sia in ritiro coi compagni, lunedì, ci sono almeno altre due situazioni da tenere sotto osservazione in queste ore. Da un lato si avvicina l’acquisto di Serge Aurier, terzino destro del Tottenham, dall’altro invece Paolo Maldini stra trattando col Real Madrid la possibilità di acquistare uno dei talenti blancos.

Milan News – Calciomercato: Aurier più vicino. Maldini vuole un giocatore del Real Madrid

Il Milan è più vicino all’acquisto di Serge Aurier. Il terzino franco-ivoriano del Tottenham è stato da tempo individuato come il rinforzo ideale sulla fascia destra da parte della dirigenza rossonera, che in quel ruolo vuole un giocatore con capacità diverse rispetto a quelle mostrate da Conti e Calabria nell’ultima stagione. Secondo quanto riferisce Sport Mediaset oggi, la trattativa tra i club è alle battute finali. La società londinese non intende confermare Aurier e il fatto che il Milan sia pronto ad accoglierlo rende tutto più semplice.

Nel frattempo Paolo Maldini ha contattato il Real Madrid per chiedere la disponibilità alla cessione di Oscar Rodriguez, talentuoso centrocampista classe 1998 di proprietà dei blancos che nella scorsa stagione ha ben figurato al Leganes, raccogliendo 30 presenze e 9 reti nella Liga. Il giocatore viene considerato come il possibile erede in maglia rossonera di Calhanoglu, e il Milan probabilmente gli lascerebbe mettersi in mostra in Europa League. La risposta del Real Madrid alla richiesta rossonera è stata di una disponibilità a trattare a partire da un’offerta di 20 milioni di Euro. Una cifra importante per un calciatore che arriverebbe da alternativa ai titolari, ma che ha pure dimostrato di valere l’investimento. La dirigenza rossonera sta valutando in queste ore se procedere oppure fermarsi nella trattativa, andando a virare su altri profili.