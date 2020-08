Omar Colley – Ruolo, Carriera, Statistiche

Omar Colley è uno dei giocatori che la Sampdoria è in procinto di cedere in quest’estate: il suo ottimo rendimento e la sua crescita continua hanno attirato diversi osservatori di squadre di Premier League. Titolare fisso con Ranieri, Colley sembra destinato al famoso salto di qualità al culmine della sua carriera.

Omar Colley: Ruolo

Omar Colley è un difensore centrale di nazionalità gambiana. Ha 27 anni e fa del fisico imponente il suo principale punto di forza, essendo alto 192 centimetri e avendo una presenza davvero importante. Il suo piede preferito è il sinistro, e infatti gioca sul centro-sinistra della linea difensiva. Il fisico gli consente di essere bravo nel gioco aereo. Ha discrete capacità di impostazione sopratutto sul lungo. Non è rapidissimo.

Omar Colley: Carriera

Debutta nel Wallidan, formazione gambiana, dove viene prelevato dopo una sola stagione dal Real de Banjul, altra squadra del suo paese d’origine. A portarlo in Europa è la società finlandese del Kups Kuopio, nella quale gioca due stagioni raccogliendo 57 presenze e 5 reti. Lo nota il Djurgarden, che lo fa giocare fin da subito da titolare: Colley gioca 44 partite e segna 5 reti in una sola stagione e mezza con gli svedesi. A quel punto è il Genk a farsi avanti: il gambiano approda nel campionato belga e mostra le sue qualità. In due stagioni 54 presenze e 3 reti, con la titolarità acquisita anche in Europa League. Nell’estate 2018 è la Sampdoria ad acquistarlo: da quel momento Colley gioca 52 partite in blucerchiato dimostrandosi affidabile anche in Serie A. In quest’estate sembra molto probabile il suo passaggio ad un club di Premier League.

Omar Colley: Statistiche

Omar Colley ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria 31 presenze in campionato, venendo schierato per una volta anche in Coppa Italia. Ha una media voto di 5.84 e una media fantavoto di 5.71. Ha raccolto ben nove ammonizioni nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è D, mentre nella modalità Mantra è schierabile solo come DC.