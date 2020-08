Oroscopo Branko – domani sabato 22 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani sabato 22 agosto 2020. Ci lasciamo indietro un’altra settimana di lavoro e ci prepariamo a vivere un nuovo weekend! Come lo trascorreranno il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani sabato 22 agosto 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani il Sole entrerà nel segno della Vergine e diventerà pignolo. Il mese di agosto è stato molto appagante, ma adesso è tempo di ricominciare!

Previsioni Branko domani sabato 22 agosto 2020: Capricorno

Domani sarà una giornata decisamente migliore rispetto alle precedenti. Il Sole sarà magnifico e ti sosterrà, sul lavoro e in amore. Stanno per arrivare nuove opportunità da cogliere al volto: fatti trovare pronto

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Acquario

Stando alle previsioni astrologiche di Branko domani il Sole raggiungerà il segno della Vergine e si posizionerà vicino a Mercurio. Questo cielo è ora più tranquillo e più adatto a riprendere la routine di ogni giorno.

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Pesci

In base all’oroscopo di Branko domani il Sole entrerà nel segno della Vergine, dove già lo sta aspettando Mercurio. Il rientro ai soliti ritmi di vita, di lavoro non sarà dei più facili per te!