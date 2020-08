Oroscopo di oggi, venerdì 21 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

L’oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020. Eccoci arrivati già a venerdì? Come sarà l’umore dei segni zodiacali nelle prossime ore? Marte stuzzica lo spirito bellicoso dell’Ariete, mentre Urano si diverte a pungolare la voglia di cambiare dell’Acquario. Agitazione alle stelle per il Toro, soprattutto domenica! Come sarà la tua giornata? Per scoprilo, leggi il seguente oroscopo di oggi, dedicato a tutti i segni.

Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete comincia la giornata di buonumore, ma nel pomeriggio diventerà un po’ polemico. Buona giornata per il Leone che vuole recuperare un po’ di serenità, mentre il Sagittario ha davanti a sé un venerdì piuttosto pesante.

Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro è molto agitato, forse anche troppo! La Vergine ha un grande fermento di idee e progetti da portare avanti, mentre il Capricorno deve tenere testa a un malumore crescente: ci vorrà molta prudenza!

Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020: segni di aria

Come indica l’oroscopo di oggi i Gemelli ritrovano forza e vitalità nel pomeriggio, la Bilancia dovrebbe tenere la sua agitazione sotto controllo, se non vorrà litigare con il partner o in famiglia. Occhio alle finanze, Acquario!

Oroscopo di oggi venerdì 21 agosto 2020: segni di fuoco

In base all’oroscopo di oggi il Cancro si sentirà risentito verso il partner, mentre lo Scorpione ha due giornate buone per affrontare i chiarimenti rimasti in sospeso. I Pesci recuperano la serenità dal pomeriggio in poi.