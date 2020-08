Oroscopo e hobby: quali sono i segni amanti della fotografia

La fotografia è un hobby, una passione, per molti una vera e propria professione che richiede pazienza, precisione, capacità di osservazione della realtà e di analisi, talvolta anche conoscenze di tipo giornalistico. È il caso dei fotoreporter che documentano fatti di cronaca, di attualità, che vanno in luoghi di conflitto. L’uso della strumentazione adatta richiede anche una cerca affinità con la tecnologia. Vediamo quali sono i segni che, per loro natura, potrebbero essere portati ad avere questo tipo di predisposizione.

1)Vergine

Più che un hobby, per il segno spesso è un vero lavoro, proprio per le specifiche caratteristiche dei nativi della vergine, sempre così inclini alla precisione e alla puntualità. Il segno è anche un ottimo osservatore, dotato di una grande capacità di ascolto e analisi della realtà. Non di rado, spesso si dedica a questa passione in ambito giornalistico o fotogiornalistico. In genere non ha una grande pazienza e detesta le attese, infatti più che svolgere l’attività in ambito, ad esempio, naturalistico, preferisce dedicarsi ad essa in contesti più dinamici, talvolta anche pericolosi, come zone di conflitto in teatri di guerra o scene di guerriglia urbana, che documenta con precisione e attenzione al dettaglio.

2)Toro

Si dedica alla fotografia, avendo una grande pazienza e uno spirito tradizionalmente calmo, in ambito naturalistico. Dalla sua ha, infatti, non solo una buona capacità di osservazione, ma anche e soprattutto la capacità di attendere per ore che si materializzi un esemplare della specie faunistica da lui osservata in zona. E nel frattempo si gode la serenità del paesaggio, da cui attinge tranquillità per il suo animo costantemente in subbuglio. Altro ambito, sempre in campo naturalistico, è quello dei paesaggi da fotografare mentre si dedica a sport estremi come l’arrampicata in montagna o l’esplorazione in grotta.

3)Cancro

Animo sempre tormentato, mai sereno, si dedica alla fotografia proprio perché è una delle poche attività, insieme alla grafica e alle attività di content marketing o digital marketing, che lo fa stare bene: il cancro è un ottimo osservatore, peraltro, dotato di una grande pazienza, se necessario. Preciso e metodico, amante dei colori, creativo e fantasioso, si applica al settore con autentico slancio, riuscendo a confezionare progetti di grande spessore culturale e visivo.

4)Bilancia

Segno della bellezza per eccellenza, si dedica alla fotografia soprattutto nell’ambito della moda, dell’abbigliamento oppure dell’estetica, avendo una notevole capacità di cogliere i dettagli, di giocare con la luce e il chiaroscuro, esaltando i punti di forza del soggetto rappresentato, alla stregua di un Caravaggio 4.0. La fotografia è, anzi, uno dei suoi ambiti prediletti. Gioca molto anche con la sua bellezza e il suo senso artistico, tanto che ama farsi dei selfie e usare instagram come strumento per promuovere la sua immagine. Si appassiona a tal punto da potersi dedicare all’influencer marketing come settore principale di attività.

5)Sagittario

Ama la fotografia perché ama i viaggi, al punto che spesso l’una e gli altri costituiscono la sua quotidiana e ordinaria occupazione. Il segno è così intelligente da aver trasformato la sua passione in un vero lavoro, traendone sostentamento economico grazie al suo fiuto per le questioni “digital”. E così in un sito o un blog e grazie al potere dei social promuove le sue destinazioni, la sua immagine e, con delle belle foto e ad alcuni trucchi seo, riesce a ottenere un ottimo posizionamento. Insieme a un ottimo guadagno e a una grande gratificazione.