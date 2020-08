Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 22 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 22 agosto 2020. Siamo arrivai al weekend! Quali sorprese riserveranno le stelle ai primi 4 segni dello zodiaco durante questa sabato? L’Ariete dovrà usare cautela in amore, il Toro è piuttosto provato emotivamente. Sarà un buona giornata per i Gemelli che vorranno fare nuovi incontri, mentre il Cancro dovrebbe cercare più serenità in amore. Di seguito, ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 22 agosto 2020: Ariete

Come ti suggerisce di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti usare estrema cautela in famiglia e parlare il meno possibile. Tutto quello che dirai potrebbe essere usato contro di te! Evita di sollevare polemiche, perché ti aspettano 24 ore piuttosto delicate, soprattutto in amore.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 22 agosto 2020: Toro

Domani e domenica sarai parecchio scombussolato emotivamente. SE hai dei problemi da affrontare, sarebbe meglio discuterne sabato invece di domenica. Nell’ultimo periodo sei molo stanco, sia fisicamente che mentalmente: avresti bisogno di staccare la spina! Le preoccupazioni legate ai soldi e alla casa ti hanno messo a dura prova e fai molta fatica a rilassarti.

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna sarà in aspetto armonico: si prospetta un momento favorevole per fare nuovi incontri. Da domani in poi hai il via libera per esprimere i tuoi sentimenti al meglio!

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Cancro

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentirti ancora contrariato in amore, anche se Venere è dalla tua parte. Tu hai la tendenza a mettere alla prova chi ti vuol bene: nelle prossime ore avrai voglia di provocare il partner, fare capricci, perfino mostrarti arrabbiato, anche se non lo sei. Cerca di non eccedere!