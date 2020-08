Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 22 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 22 agosto 2020. Un’altra settimana è scivolata via e siamo già al weekend! Quali segni, fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno baciati dalla fortuna nelle prossime ore? Sabato convincente per il Leone e la Vergine, la Bilancia ritroverà nuova forza. Per lo Scorpione è in arrivo un weekend molto appassionante! Ecco, nel dettaglio, l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 22 agosto 2020: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata convincente, l’amore andrà bene! Domenica invece ci sarà una battuta di arresto. Il fatto è che stai vivendo un periodo di grande fermento: tante difficoltà da risolvere, molti progetti in mente. L’unico consiglio che ti rivolge il famoso astrologo è di non fare progetti troppo ambiziosi, soprattutto se richiederanno molti soldi per realizzarli, perché sarà dura trovare chi ti finanzia. Qualcun altro, invece, nei prossimi mesi vorrà liberarsi di qualcosa che non va più bene.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 22 agosto 2020: Vergine

La tua settimana finisce in maniera molto interessante, con Giove e Saturno a favore. Chi lavora in proprio, chi ha maturato un bel passato professionale non deve fermarsi proprio adesso! Nei prossimi giorni ci saranno incontri con persone molto valide e affidabili, persone che potrebbero aiutarti. Anche in amore ci saranno novità.

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Bilancia

Come spiega l’oroscopo di Paolo Fox domani la Luna nel segno ti regalerà molta forza a livello emotivo. Cerca solo di non trasformare la tua grande emotività in ansia che poi riverserai in amore. Stai vivendo un periodo molto complicato, ma da dicembre la ruota girerà! Vedrai che già a partire da settembre inizierai a parlare di progetti nuovi.

Oroscopo domani sabato 22 agosto 2020: Scorpione

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate molto intriganti in amore. Gli incontri saranno particolarmente favoriti! Nelle prossime 48 ore avrai modo di cancellare la pesantezza della settimana appena passata!