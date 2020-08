Preoccupazione dei fedeli per Papa Benedetto XVI | Peggiora l’infezione al viso

La preoccupazione dei fedeli per la salute del Papa Francesco continua a farsi sempre più grande e la causa è proprio l’infezione al viso che, ormai da diversi anni lo costringe ad assumere grandi dosaggi di antibiotici.

La malattia della pelle di cui il pontefice soffre viene chiamata con il nome di erisipela e negli ultimi mesi sembra peggiorata. Il Papa infatti, da alcune settimane è tornato dalla Germania dove vi si è recato per dare l’ultimo saluto a suo fratello Georg, scomparso pochi giorni dopo.

A causa del fortissimo stress infatti, la malattia sembrerebbe essere peggiorata tanto da spingere il pontefice a rilasciare le sue ultime volontà, spingendo i suoi fedeli a preoccuparsi per la sua salute. Quali sono state le sue parole?

Preoccupazione dei fedeli per il Papa Benedetto XVI

La condizione di salute del pontefice sembra essere peggiorata non appena è tornato dalla Germania, spingendolo a rilasciare le sue ultime volontà: “Voglio essere sepolto nella cripta della basilica di San Pietro. Nella tomba dove riposava il mio predecessore, Giovanni Paolo II, prima che il suo corpo fosse spostato nella basilica dopo la sua canonizzazione nel 2014”.

Per capire meglio la sua situazione e la sua malattia, il settimanale Di Più ha intervistato uno dei massimi esperti dermatologica italiani: Antonino Di Pietro. Le sue parole, hanno lasciato i fedeli molto preoccupati che, non sanno realmente quello che potrebbe accadere al pontefice. Quanto è preoccupante la malattia?

Infezione pericolosa per il pontefice

La situazione che vede protagonista Papa Francesco XVI preoccupa in modo estremo i fedeli che, hanno visto nel suo viso un grave peggioramento della erisipela. Il dermatologo infatti, ha spiegato quello che sta succedendo al pontefice, spiegando che una delle cause può essere il tantissimo stress a cui è stato sottoposto in questo periodo. Di Pietro ha spiegato che: “Lo stress può avere senza dubbio influenzato il decorso, come capita per molte malattie. Infatti abbassa le difese immunitarie e, dunque, rende più vulnerabile il corpo”.

Per chiarire la situazione il dermatologo ha voluto spiegare anche quanto la malattia possa essere mortale: “Purtroppo può capitare perché è un’infezione causata da batteri molto aggressivi che possono provocare una setticemia che gli antibiotici non riescono a curare”. Ai fedeli quindi non resta che pregare per Papa Francesco XVI che, ha sempre pregato per il loro bene.