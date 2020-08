Ricetta spaghetti alle acciughe: ingredienti, preparazione e consigli

Gli spaghetti alle acciughe sono un primo piatto velocissimo e semplicissimo da preparare, è uno dei piatti poveri della tradizione italiana, perché si prepara con solo due ingredienti oltre la pasta.

Spaghetti alle acciughe – Ingredienti

Spaghetti 320 g

Acciughe sott’olio 30 g

Olio extravergine d’oliva 20 g

Pangrattato 70 g

Aglio 3 spicchi

Spaghetti alle acciughe – Preparazione

Per preparare gli spaghetti alle acciughe mettete sul fuoco un tegame con acqua e portate a bollore, non salate l’acqua, cuocete poi la pasta.

Intanto versate 10 g di olio d’oliva extravergine in una padella, poi unite gli spicchi d’aglio sbucciati interi e i filetti di acciughe scolati dall’olio di conservazione. Prelevate un mestolo di acqua calda e versatelo in padella, così potrete sciogliere al meglio le acciughe. Ci vorranno circa 10 minuti, mescolate spesso.

Intanto in una padella a parte versate 10 g di olio d’oliva extravergine, poi unite pangrattato per farlo tostare e mescolate il tutto fin quando le briciole non saranno dorate; tenete da parte la panure.

Cuocete gli spaghetti soltanto per 5 minuti. Trascorso il tempo eliminate gli spicchi d’aglio dalla padella del condimento e scolate la pasta tuffandola direttamente nel tegame.

Risottate gli spaghetti versando l’acqua di cottura al bisogno, mescolate di tanto in tanto per cuocere in maniera omogenea. Quando la pasta sarà pronta, spegnete la fiamma e aggiungete una parte della panure per poi mescolare. Se necessario unite ancora poca acqua di cottura, quindi impiattate i vostri spaghetti alle acciughe e guarnite con una spolverata di pangrattato.

Spaghetti alle acciughe – Consigli utili

Si consiglia di consumare subito gli spaghetti alle acciughe perché si seccano quando si freddano.

Personalizzate i vostri spaghetti aggiungendo degli ingredienti a vostro piacimento, come ad esempio del peperoncino, delle olive, dei pomodorini.