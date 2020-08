Rosalba ritorna a scuola | La Youtuber tra liceo e accademia

Novità per la tiktoker Rosalba, diventata famosa grazie alla sua decisione di aprire un canale Youtube di make-up nel lontano 2014. Ad oggi vanta più di due milioni di fan sul suo profilo Instagram, incrementando il suo seguito con il social Tik Tok e le canzoni che ha prodotto.

Da poco tempo si è calmata la polemica che ha investito la ragazza, visto che si è sempre dichiarata vegetariana ma gli stessi fan hanno notato l’uso di borse in pelle nelle sue storie. Quali sono le novità che l’influencer ha dichiarato?

Rosalba e il ritorna a scuola

Lei stessa confessò di aver abbandonato gli studi al terzo anno a causa di situazioni delicate. Nello stesso periodo aveva iniziato a pubblicare video su Youtube ed è proprio su questa piattaforma che la ragazza spiegò il motivo. “Era molto carina la scuola, ma non faceva per me. Non era quello che avrei voluto fare. Non avevo voti pessimi, quindi non è che l’ho lasciata perché sono una capra e non ho voglia di fare nulla” afferma.

Rosalba continua arrivando al vero problema che ha affrontato e spinto a fermarsi:” Quell’anno è stato molto particolare. I miei genitori hanno divorziato, e il legame con la mia famiglia era alla base di tutto. Questo legame si è spezzato e quel periodo non è stato bello. Avevo anche iniziato l’anno scolastico, stava andando bene. Ma poi è successo che c’è stata l’occupazione e da li ho preso dei giorni per pensare al mio futuro. Ho capito che la mia passione non era quella ed ho deciso di dedicarmi alla mia vera passione”. Dopo qualche anno, è arrivata alla decisione di voler finire gli studi e tornare a scuola, ma inseguendo lo stesso la sua passione.

Youtuber tra liceo e accademia

La tiktoker ha sempre affermato che prima o poi avrebbe preso il diploma e sembra essere proprio l’anno decisivo. Ma non si limiterà soltanto a tornare tra i banchi del quinto anno di liceo, ma è determinata a frequentare anche un’accademia di moda, così da inseguire anche il suo sogno.

A proposito di questo si esprime così:” Queste sono le ultime due settimane di vacanze, poi comincerò la scuola. Devo fare il quinto liceo. In più comincerò l’accademia di moda. Non so come farò a fare due scuole insieme, più tutte le altre cose che ancora non posso dirvi”. Proprio così, perché oltre allo studio, si dedica all’intrattenimento, con progetti tra spettacolo e musica, non ci resta che vedere come andrà.