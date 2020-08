Samuele Di Carmine – Ruolo, Carriera e Statistiche

By

Samuele Di Carmine

Attaccante, classe ’88, del Verona. Prima punta e abile opportunista nell’area di rigore.

Carriera e statistiche – Di Carmine

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il 25 ottobre 2006, a 18 anni, fa il suo esordio in Serie A.

L’8 novembre 2007 ha debuttato in Coppa UEFA entrando in campo all’82’ e segnando sei minuti più tardi.

Il 1º luglio 2008 viene ceduto in prestito al QPR e il 28 ottobre segna il suo primo gol.

Il 19 agosto 2009 la Fiorentina lo cede con la formula del prestito al Gallipoli, neopromosso in Serie B collezionando 34 presenze e 2 gol.

Il 2 agosto 2010 passa in compartecipazione al Frosinone ed esordisce con una rete in Coppa Italia il 15 agosto.

Il 24 giugno 2011 Fiorentina e Frosinone inizialmente rinnovano la comproprietà del giocatore; tuttavia, sei giorni dopo il club viola risolve anticipatamente la compartecipazione a suo favore, per poi cederne la metà del cartellino al Cittadella.

Nel Cittadella disputa l’intero campionato da titolare totalizzando 38 presenze e 8 gol. La stagione successiva resta ancora in maglia granata. In estate, dopo che le due società non riescono a trovare un accordo, viene riscattato dal Cittadella alle buste.

Il 10 luglio 2013 viene ingaggiato dalla Juve Stabia e l’11 agosto esordisce n Coppa Italia segnando anche una rete. Chiude la stagione con 6 gol in 29 presenze.

Nella stagione 2014/15 realizza 14 reti portando la Juve Stabia ai play-off.

Il 3 luglio 2015 passa a titolo definitivo al Perugia e dopo sei mesi passa all’Entella chiudendo la stagione con 6 reti tra Perugia e Chiavari.

Tornato al Perugia nell’estate del 2016 Di Carmine realizza 13 gol e qualificazione ai play-off.

Nella stagione seguente chiude il campionato con 22 reti e nuovamente play-off per il Perugia.

Il 25 luglio 2018 passa in prestito con obbligo di riscatto al Verona e debutta il 5 agosto, nel secondo turno di Coppa Italia mentre in campionato chiude con 8 reti segnate e 3 reti decisive nei play-off che portano il Verona in Serie A.

Il 15 settembre 2019 torna a giocare in massima e trova la sua prima rete in Serie A il 24 novembre mentre due settimane dopo segna la sua prima doppietta in A.

Torna a segnare il 20 giugno, in occasione della ripresa del campionato dopo la sospensione imposta tre mesi prima dalla pandemia di COVID-19, realizzando una doppietta nel 2-1 contro il Cagliari.