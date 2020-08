Sara Shaimi lettera a Sonny | L’amore profondo fuori Uomini e Donne

By

La coppia formata da Sara Shaimi e Sonny Di Meo continua a stupire i propri fan mostrandosi sempre più unita ma soprattutto pronta a mettere in gioco i propri sentimenti a Temptation Island. Nelle ultime settimane infatti, entrambi sembrano essere in lista per la nuova edizione del reality che partirà il 9 settembre, condotta da Alessia Marcuzzi.

Usciti da Uomini e Donne Sara e Sonny hanno deciso di godersi l’estate insieme per poi ufficializzare la loro storia d’amore con una convivenza. La ex tronista però, ha deciso di scrivere una lettera al suo fidanzato Sonny Di Meo che, è stata pubblicata dal settimanale Di Più ma quali sono state le sue parole?

Sara Shaimi e la lettera a Sonny

Inaspettatamente la ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di dichiarare a tutti il suo grandissimo amore che prova nei confronti dell’ex corteggiatore. Delle parole che Sonny non avrebbe mai immaginato di ricevere in modo così ufficiale attraverso il settimanale.

Sara Shimi ha così iniziato la sua lettera: “Sonny, amore mio, immagino già la tua faccia sorpresa nel ricevere questa lettera, ma ho deciso di scriverti pubblicamente perché volevo condividere questa mia richiesta con chi ci ha seguiti nel nostro percorso a Uomini e Donne, programma che ha visto la nascita del nostro amore. […] Insomma Sonny, io come te sono un po’ stanca di questo rapporto a distanza, visto che io abito a Roma e tu a Milano e vorrei chiederti di trasferirti qui da me, a casa mia. Si, hai capito bene, ti sto chiedendo di vivere insieme”.

La ex tronista confessa i suoi bisogni

La relazione tra Sara e Sonny sembra andare a gonfie vele nonostante i pochi mesi insieme. Entrambi però, si sentono pronti al grande passo e già diverse settimane fa avevano parlato di andare a vivere insieme. Proprio per questo, visti i tantissimi discorsi già fatti, Sara Shaimi ha deciso di dedicargli una lettera chiedendogli proprio di trasferirsi da lei a Roma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Shaimi (@saraamira25) in data: 10 Lug 2020 alle ore 3:29 PDT

Sara si è lasciata andare all’interno della lettera raccontando quanto senta il bisogno di vivere ogni giorno con il suo fidanzato. La coppia poco apprezzata all’interno di Uomini e Donne, si sta mostrando molto unita e sincera, riuscendo a ricredere ai tantissimi telespettatori che non avrebbero speso una parola positiva nei loro confronti.