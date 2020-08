F1 News | Un nuovo positivo nel circus, la FIA non rivela l’identità

By

Con una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, la Federazione ha reso noti i dati di Covid-19 emersi nell’ultima settimana che vedono un solo positivo a fronte di 2.847 test effettuati.

Di seguito il comunicato rilasciato dalla FIA:

“FIA e Formula 1 possono oggi confermare che tra venerdì 14 agosto e giovedì 20 agosto sono stati effettuati 2.847 test per COVID-19 su piloti, team e personale. Di questi, una persona è risultata positiva. Il minor numero di test condotti in questo periodo rispetto alle settimane precedenti riflette il fatto che c’è una pausa nel programma di gara a seguito di tre eventi consecutivi. FIA e Formula 1 forniscono queste informazioni a fini d’integrità e di trasparenza della competizione. FIA o Formula 1 non forniranno dettagli specifici su squadre o individui e i risultati saranno resi pubblici ogni 7 giorni”.

Nel comunicare la positività al Covid-19, la F1 non ha rivelato l’identità della persona risultata positiva al tampone. Tra il primo e il secondo blocco di gare (Ungheria e Gran Bretagna) nel paddock era stata rilevata la positività del pilota messicano della Racing Point Sergio Perez, poi assente per la doppia gara di Silverstone a causa della quarantena. La Formula 1, dopo la pausa post GP di Spagna, tornerà protagonista il prossimo venerdì 28 agosto in occasione delle prove libere del Gran Premio del Belgio.