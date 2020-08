Calciomercato Fiorentina – Sta per svanire il sogno Thiago Silva – Si tratta per Izzo – Mandzukic torna di moda

Il calciomercato Fiorentina sta per vedere svanire l’ennesimo sogno stagionale, quello di Thiago Silva, ecco perchè la società si sta concentrando su Armando Izzo e per l’attacco torna di moda il nome di Mario Mandzukic.

Thiago Silva sfuma: c’è il Chelsea

Sta per sfumare definitivamente il sogno per la difesa viola e cioè Thiago Silva in scadenza di contratto con il PSG. Sul calciatore è piombato il Chelsea che può garantirgli un ingaggio molto più alto di quello della Fiorentina, Lampard ne vuole fare il perno della propria difesa e la strada per i viola verso il campione brasiliano adesso è molto più che in salita.

Tutto su Izzo

Quasi sfumato Thiago Silva, gli uomini mercato della Fiorentina vanno alla caccia di Armando Izzo in uscita dal Torino. Quest’oggi il ds granata Vagnati non ha voluto toccare l’argomento, ma la trattativa esiste e va avanti. Le due società non hanno trovato ancora l’accordo economico perchè il Torino spera di recuperare un buon tesoretto dal suo difensore da investire sul mercato, ma la Fiorentina non è disposta ad andare oltre determinate cifre avendo dalla sua anche il gradimento del calciatore.

Per l’attacco si ritorna su Mandzukic

Resta prioritario arrivare ad una prima punta di peso e su questo i viola sembrano ancora non avere proprio le idee chiare o almeno i mezzi per arrivare ad un calciatore che farebbe veramente felice Iachini. Dopo tanti sondaggi, soprattutto con Piatek, adesso in cima alla lista sembra essere tornato lo svincolato Mario Mandzukic, che aspetta un’offerta concreta da tempo. Bisogna far presto prima che il croato accetti la corte di qualche altra squadra.

Il Verona ha chiesto ufficialmente Vlahovic: adesso tocca a Iachini decidere

Il Verona continua il corteggiamento a Dusan Vlahovic. Il club scaligero ha accelerato le operazione per assicurarsi l’attaccante di proprietà della Fiorentina. Adesso si starebbe aspettando soltanto il via libera da parte dell’allenatore viola Beppe Iachini.