Calciomercato Genoa – Il Grifone è ancora sospeso in attesa di capire l’evolversi della situazione legata a Vincenzo Italiano. Daniele Faggiano ha contattato ben tre tecnici per sondare la disponibilità degli allenatori per il Genoa. Nel frattempo lo scouting, dopo Gigovic, segnala un altro profilo scandinavo per il centrocampo.

Calciomercato Genoa – Uno svedese per il centrocampo. Tre alternative a Italiano

Prosegue il lavoro del nuovo direttore sportivo Daniele Faggiano sui due fronti più caldi in questo momento: la definizione del nuovo tecnico del Genoa e l’individuazione di profili giovani e interessanti che possano portare qualità e freschezza al centrocampo rossoblu. Su questo secondo aspetto si segnala l’interesse per Emil Bohinen, calciatore classe 1999 dello Stabaek, formazione norvegese. TuttoMercatoWeb segnala che la società rossoblu ha già avviato i contatti preliminari per la trattativa che potrebbe avere sviluppi già nel weekend.

Resta prioritaria però la definizione del tecnico. Vincenzo Italiano non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza allo Spezia dopo la promozione della società bianconera in Serie A. I colloqui attesi per ieri pomeriggio non hanno fatto emergere novità né in una direzione né nell’altra. Secondo quanto riferisce Sky Sport, lo Spezia avrebbe chiesto 2 milioni di Euro per liberare l’allenatore sotto contratto: una prospettiva che di fatto ferma le ambizioni genoane del tecnico, e quelle del Grifone di averlo per sé.

La virata del Parma su Liverani, con esonero di D’Aversa, ha portato Faggiano a contattare quest’ultimo, col quale ha lavorato nella piazza emiliana nelle ultime due stagioni. Ora il nome di D’Aversa sembra quello in vantaggio sugli altri: le altre candidature sono quelle di Rolando Maran e Leonardo Semplici. Fuori dai giochi Liverani che andrà al Parma. Le prossime ore saranno quelle decisive per la definizione del nuovo allenatore del Genoa.