Calciomercato Inter – Atteso per martedì l’incontro Zhang-Conte – Ancora distanza con il Bayern per Perisic

Il calciomercato Inter è per forza di cose fermo fino a quando non ci sara l’incontro definitivo tra il presidente Zhang e il tecnico Conte previsto per martedì. In questi giorni dunque tutto è concentrato sul mercato in uscita.

Zhang-Conte: martedì il faccia a faccia

Sarà martedì il giorno dell’atteso e decisivo faccia a faccia tra Antonio Conte e Steven Zhang. Dopo lo sfogo post-Europa League, il tecnico dell’Inter incontrerà quindi il numero uno del club nerazzurro e la dirigenza per valutare se ci siano i margini per poter andare avanti mano nella mano anche in futuro o se, al contrario, sarà necessario separare le strade alla ricerca di nuove soluzioni.

Il motivo di disaccordo principale è legato legato alla volontà da parte del club di garantire investimenti economici importanti per migliorare la squadra. Zhang dovrà far capire a Conte che non potrà effettuare un certo tipo di spese, anche alla luce della pandemia Covid-19 che ha indebolito finanziariamente tutte le società del mondo: se l’allenatore a quel punto continuerà a insistere sugli stessi temi, la rottura sarà inevitabile. Come già anticipato, in caso di addio con Conte, l’Inter muoverà passi importanti per arrivare ad Allegri.

Inter-Bayern Monaco: ancora distanza per Perisic

Inter e Bayern Monaco continuano a trattare per la permanenza in Bavaria del croato. I nerazzurri chiedono sempre 20 milioni, mentre i bavaresi vorrebbero pagarne 12, si potrebbe trovare un accordo a 15 milioni, prezzo minimo che l’Inter può accettare, adesso tocca al Bayern alzare leggermente l’offerta.