Calciomercato Roma – Fermento in casa giallorossa

Nelle ultime ore c’è molto fermento in casa giallorossa per le varie trattative in entrata e in uscita per cercare di costruire la miglior rosa possibile a disposizione di mister Fonseca.

Sull’asse Roma-Juventus i giallorossi hanno deciso di abbandonare le pista del prestito di De Sciglio mentre piace il difensore Romero.

Inoltre l’affare più importante è quello che interessa il centravanti bosniaco Dzeko che sembrerebbe aver espresso la volontà di passare in bianconero.

Per Florenzi non c’è stata nessuna apertura con la Roma e si continua a cercare la destinazione migliore tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus.

La Roma sta cercando di sistemare Pau Lopez altrove per poi puntare su uno tra Sirigu, Perin, Meret o Cragno.

Il mercato apre ufficialmente il 1° settembre e vedremo se queste lunghe trattative verranno sbloccate prima dell’apertura ufficiale.