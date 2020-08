Calciomercato Torino – Quasi fatta per Biglia – Sepe il favorito per la porta – Si segue Calabria

Il calciomercato Torino oggi è stato illustrato dal ds Vagnati durante la conferenza stampa per la presentazione di Rodriguez e quella del rientrante Iago Falque. Vagnati non si è sbottonato molto, ma alcune trattative vanno avanti a ritmo serrato.

Biglia sempre più vicino, ma non si esclude un altro colpo

Lucas Biglia e il Torino sono ormai promessi sposi, perchè l’argentino ha dato la sua parola al club granata accettando il contratto di un anno a 2 milioni di euro netti più l’opzione per il secondo anno. Manca dunque solo l’ufficialità per il regista, ma si attende perchè si sta cercando di capire se esistono ancora margini per arrivare al sogno Lucas Torreira, anche se questa sembra ormai una chimera.

Sepe resta il favorito per la porta: servono 10 milioni

Luigi Sepe è notoriamente la prima scelta del Torino per il ruolo di estremo difensore in caso di addio a Sirigu: per il portiere napoletano tuttavia permane la distanza circa la valutazione. Quella del Parma è di 10 milioni di euro e in attesa di una schiarita sul fronte tecnico, i ducali hanno chiarito che l’ex Napoli non si muoverà con un’offerta inferiore. Cairo non sembra disposto a pagare tale cifra ed infatti si sta provando l’ultima mossa per trattenere Sirigu, quella di un colloquio diretto con Giampaolo.

Per la fascia destra avanza il nome di Calabria

Il Torino dopo aver coperto il buco a sinistra con Rodriguez ha bisogno di trovare il sostituto di De Silvestri che si è svincolato e si guarda ancora in casa Milan dove piace Calabria che è sul mercato. La società rossonera lascerà partire il giovane terzino per una cifra di 12 milioni, si attende la decisione di Cairo.