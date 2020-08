F1 News | Binotto: “Chiarezza e trasparenza, contrari alla copia carbone delle monoposto”

Continua il fronte comune tra Ferrari e Renault contro la Racing Point, dopo la richiesta d’appello presentata da entrambe le scuderie nelle scorse settimane, per l’utilizzo del condotto dei freni di stampo Mercedes. A tal proposito il team principal del Cavallino Mattia Binotto auspica che venga fatta chiarezza per quel che riguarda il caso della RP20, onde evitare future scopiazzature di monoposto.

“Il motivo per cui abbiamo confermato il nostro appello è perché vogliamo chiarimenti e trasparenza – ha ammesso Binotto, citato da Autosport -. Il condotto dei freni è un punto, ma penso che alla fine la decisione della Corte d’Appello internazionale apra una discussione più ampia sul concetto di macchina a copia carbone. È importante anche per il futuro della Formula Uno, perché alla fine si tratta di discutere di proprietà intellettuale, e penso che la proprietà intellettuale sia una risorsa molto importante per un’azienda”.

Binotto ha poi aggiunto: “Se qualcuno copiasse un’auto identica di un concorrente dell’anno precedente, penso che i regolamenti dovrebbero in qualche modo proteggere il concorrente stesso. Ecco perché penso che al momento sia importante andare avanti e capire, per chiarezza, trasparenza e per equità della concorrenza e per il futuro della Formula 1 che è importante”.