F1 News | Racing Point: previsto aggiornamento per Monza

Le scelte tecniche – seppur contestate – della Racing Point in questo 2020 hanno permesso a Sergio Perez e Lance Stroll di essere in piena lotta per il terzo posto della classifica Costruttori, ma la scuderia anglo-canadese ha in programma un solo grande aggiornamento da qui a fine stagione e teme un ritorno delle rivali nella seconda parte del campionato.

“Il nostro unico upgrade sarà probabilmente pronto per Monza – ha dichiarato il team principal Otmar Szafnauer – Se gli altri continueranno a sviluppare le loro monoposto, si avvicineranno sempre di più e saranno più veloci su alcune piste. Dobbiamo convivere con questa situazione, ma abbiamo deciso di guardare già con attenzione al 2021″.

Chi ha adottato un approccio diverso alla Racing Point è la McLaren, attualmente quarta in classifica: la scuderia di Woking, infatti, prevede piccoli step di sviluppo di gara in gara fino al termine della stagione.

“Racing Point ha per ora la terza macchina più veloce e noi la quarta, dobbiamo essere onesti – ha dichiarato il team principal Andreas Seidl in un’intervista rilasciata ad Auto Motor und Sport – Se Racing Point sfrutta appieno il suo potenziale, ha il pacchetto più competitivo, ma almeno ci siamo lasciati alle spalle la seconda Red Bull, la Ferrari, la Renault e l’AlphaTauri“.