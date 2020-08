F1 Passion | Calendario 2020: salta il gran premio a Jerez? Trattativa saltata

In un calendario di Formula 1 già ridotto per conto suo, si stringe il cerchio sulle gare che possono rimpinguare la stagione. Secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Spagna, infatti, il Circus non farà tappa a Jerez de la Frontera, a differenza di MotoGP e Superbike. Lo ha affermato il quotidiano spagnolo Diario Sport, il quale sostiene che le trattative con Liberty Media si siano arenate e interrotte. Il presidente della Federazione Spagnola di Automobilismo Manuel Aviñó ha confermato l’esistenza di contatti tra la pista andalusa e la Formula 1 per “valutare la possibilità di ospitare un altro Gran Premio in Spagna“. Ma evidentemente queste trattative non sembrano portare a un buon esito.

La pista di Jerez era una tra le papabili a essere inserite nel calendario di Formula 1 in questa stranissima stagione 2020, dacché possiede la licenza FIA di grado 1. Ce l’hanno anche altri due circuiti iberici come Aragón e Estoril. Stesso discorso per Magny-Cours (che difficilmente tornerà nel 2020, visto l’annullamento del GP al Paul Ricard), Hockenheim (che ha dato forfait) e Zandvoort, con il circuito olandese che ha preferito non voler ospitare una gara a porte chiuse. Altre piste storiche come Anderstorp, Brands Hatch, Zolder, Donington e Jarama hanno solo la licenza di Grado 2.

Diversi piloti, tra cui Carlos Sainz ed Esteban Ocon, avevano caldeggiato l’ipotesi-Jerez, teatro tra l’altro di uno dei più iconici finali di stagione di ogni tempo. Era il 1997 e Michael Schumacher tentò di speronare la Williams di Jacques Villeneuve pur di salvare il titolo piloti. Si allontana dunque l’opzione andalusa, ma il direttore di gara della F1 Michael Masi ha detto a Barcellona che il calendario completo del 2020 dovrebbe essere completato entro una settimana o due.