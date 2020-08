Franck Kessie – Ruolo, Carriera, Statistiche

Franck Kessie è uno dei centrocampisti del Milan che Pioli e la società rossonera intendono confermare per la prossima stagione. Il calciatore è cresciuto nettamente di rendimento nella seconda parte della scorsa stagione, dopo la ripresa successiva allo stop per l’emergenza coronavirus.

Franck Kessie: Ruolo

Franck Kessie è un centrocampista centrale di nazionalità ivoriana. Ha 24 anni e fa della forza fisica, della dinamicità e della resistenza i propri punti di forza. Ciò non significa che non sia dotato dal punto di vista tecnico: ha ottime basi e una capacità di inserimento che lo rendono il tipico giocatore box-to-box. Forte in marcatura, avendo cominciato da difensore centrale, e poi cresciuto anche in mediana. È un ottimo rigorista.

Franck Kessie: Carriera

Cresce nello Stella Ajamé, formazione ivoriana dalla quale l’Atalanta lo preleva giovanissimo per inserirlo nella Primavera. Prima del debutto nella prima squadra bergamasca, va in prestito al Cesena, dove Massimo Drago lo “trasforma” da difensore in centrocampista. In Serie B con i romagnoli raccoglie 37 presenze e 4 reti, giocando anche una gara dei playoff promozione. Il debutto nella formazione titolare dell’Atalanta è folgorante: segna al debutto in Coppa Italia con la Cremonese, poi una doppietta all’esordio in campionato nel 4-3 subito dalla Lazio, infine un altro goal nella gara successiva contro la Sampdoria. Al termine della stagione avrà raccolto 31 presenze e 7 reti totali, attirando l’occhio delle grandi del calcio italiano. Dopo tre stagioni ha raccolto 134 presenze e 15 reti in rossonero, confermandosi un punto fermo della formazione sia con Gattuso, che con Giampaolo e poi Pioli.

Franck Kessie: Statistiche

Franck Kessie ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia del Milan 34 presenze in campionato segnando 4 reti, tutte nella parte conclusiva della stagione, e per quattro giornate di seguito. È stato schierato per tre volte anche in Coppa Italia. Ha una media voto di 5.73 e una media fantavoto di 6.06. Ha raccolto solo tre ammonizioni nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, così come nella modalità mantra – e cioè può essere schierato solo da centrocampista centrale (no M).