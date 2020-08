Oroscopo Paolo Fox – domani domenica 23 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domani domenica 23 agosto 2020. Sta per finire anche questa settimana di agosto. Quali sorprese riserverà la domenica ai 4 segni centrali? Un’insofferenza crescente per il Leone, la Vergine sta vivendo una bella rivalsa. La Bilancia avrà una bella volontà, mentre lo Scorpione potrebbe avere un’intuizione importante. Se vuoi saperne di più, leggi il seguente oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolto a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani domenica 23 agosto 2020: Leone

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani potresti sentire crescere l’insofferenza verso una situazione di lavoro poco chiara, piuttosto intricata. Forse ci sono troppi confronti o, al contrario, sei tu a non guardare gli altri, perché ti senti troppo sicuro di te. Eppure, sotto sotto, sai bene che stai affrontando un periodo in cui non sarà facile uscirne vincente. Ma guarda caso, proprio quando il gioco si fa duro, il Leone comincia a giocare…

Previsioni Paolo Fox domani domenica 23 agosto 2020: Vergine

In questo periodo stai vivendo una bella rivalsa. Chi non sta avendo grosse novità o soddisfazioni è colui che vive senza mettersi in gioco, qualcuno che si crogiola nel pessimismo. Questo momento, al contrario, aiuta gli ottimisti, i propositivi. Forse in passato hai ricevuto un’offesa o qualcuno si è allontanato da te, ma in questi giorni dovresti aver ritrovato più positività.

Oroscopo domani domenica 23 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ti sveglierai con una bella volontà. Agosto, purtroppo, finora non ti ha regalato grandi emozioni. Chi è in coppia da tempo può addirittura avere vissuto dei momenti di grande tensione. Sul fronte lavorativo si sta rivoluzionando tutto, ma questo è una buona cosa, a novembre potresti ritrovarti in una situazione nuova e soddisfacente. Soltanto she questa fase di transizione è molto faticosa.

Oroscopo domani domenica 23 agosto 2020: Scorpione

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani pomeriggio o in serata potresti avere un’intuizione importante. Se sarà legata all’amore, sarà ancora più importante! In questo periodo sono favoriti i progetti di coppia, i rapporti sentimentali. Si prospettano tre giornate di grande forza.