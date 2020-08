Quali sono gli amanti più appassionati dello zodiaco

Ci sono segni che esprimono la propria passione in maniera coinvolgente e appassionata, a tratti prorompente. Non è una esclusiva prerogativa dei segni di fuoco, come si potrebbe credere. Anzi, in cima alla classifica vi sono segni appartenenti ad altri elementi. Vediamo insieme quali sono gli amanti più focosi, quelli che esprimono una sensualità spiccata e che fanno sentire al loro partner tutta la forza del loro desiderio.

1)Scorpione

È il segno dell’eros per eccellenza. Lo scorpione è un amante appassionato e focoso, che fa sentire il partner coinvolto e desiderato. È un protagonista e ama esserlo anche a livello sessuale. Nel segno – di acqua – è però presente spesso anche un coinvolgimento emotivo e sensoriale, in una fusione perfetta tra eros e sentimento. Lo scorpione esprime passione anche in fase di corteggiamento, con il suo magnetismo e il suo carisma sa far sentire l’altro al centro dell’attenzione.

2)Toro

È uno degli amanti più sensuali e focosi dello zodiaco, a dispetto delle apparenze che suggerirebbero un carattere pacato e timido. Sembra, invece, che questo segno esprima proprio a livello sessuale la sua vera natura e la sua vera identità. La sua sessualità è molto matura, non è il tipo da far l’amore e scappare via: il partner si sentirà desiderato e appagato, ma al tempo stesso protetto e al sicuro. È un amante coinvolgente, che sa esprimere un grande potere seduttivo, ma al contempo, dopo l’amore, le sue braccia sono sempre protese ad accarezzare l’altro. L’ideale, per il segno, è dormire e risvegliarsi insieme.

3)Sagittario

Amante focoso e caldo, sensuale e pieno di passione: così è il segno del sagittario. Da buon rappresentante della triade di fuoco non lascia nessun dettaglio al caso. Prima seduce con una cena e del buon vino, poi conquista con i suoi modi e con il potere seduttivo della sua mente, sempre in grado di esprimere una grande intelligenza. Nel nativo del segno l’eros è, infatti, anche una questione di testa. Poi, quando ha ormai “rapito” l’altro, sa esprimere anche fisicamente una sessualità prorompente ma attenta alle esigenze del partner.

4)Leone

Appassionato lo è di certo. Romantico un po’ meno. Non è il tipo da lasciarsi andare a smancerie o preliminari troppo lunghi o baci che durano tutta la sera. Gli piace certamente conquistare l’altro, ma è anche il tipo di partner dai modi piuttosto determinati. Insomma, non è sensuale ma sicuramente è un amante focoso, che sa come esprimere nei confronti del partner tutto il suo desiderio e la sua voglia di stare insieme.

5)Gemelli

La sua è una sensualità sottile, elegante e raffinata. Sempre molto attento alle esigenze del partner, il segno dei gemelli sa essere un amante molto caldo, che sa come far sentire l’altro coinvolto. È romantico al punto giusto e, insieme, molto audace. Non ama troppo le sdolcinatezze ma ci tiene a far sentire l’altro a suo agio. Certo, nessuna garanzia per il “dopo”: il gemelli potrebbe, tranquillamente, decidere di non voler andare oltre e non intraprendere alcuna relazione. Anzi, spesso mantiene aperte più situazioni contemporaneamente avendo il vizietto dell’infedeltà. Ma questa è un’altra storia e… un altro articolo.