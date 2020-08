Quali sono i segni che vivono peggio il rientro dalle vacanze

Per molti questo weekend è l’ultimo prima del rientro al lavoro, un momento obiettivamente complicato per tutti, ma ci sono segni che lo vivono in maniera quasi traumatica. Non tanto perché non hanno voglia di immergersi nuovamente nell’atmosfera lavorativa dell’ufficio o dell’azienda ma perché lasciano dietro di sé delle emozioni nuove, legate a posti mai visti, a conoscenze recenti che dispiace lasciare, a un clima di serenità e relax che non si può riproporre facilmente una volta tornati a casa.

La vacanza rappresenta un distacco dalle cose consuete, un momento di vero e proprio sogno, mentre la quotidianità è legata a preoccupazioni di tipo lavorativo, economico, a una routine a tratti noiosa e sfiancante. Vediamo, quindi, quali segni soffrono maggiormente al rientro.

1)Cancro

Non sopporta i cambiamenti, in genere. Quindi il rientro, per il segno, rappresenta, in ogni caso, un nuovo distacco da una situazione che aveva appena iniziato a conoscere. Pertanto fa davvero fatica a fare le valigie e rimettersi in moto per tornare alle vecchie abitudini. Peraltro, il cancro in vacanza si diverte poco ma si rilassa molto e sapere di dover tornare ai ritmi quotidiani stressanti, tra il capo che preme, i colleghi che polemizzano e i clienti che pretendono gli fa letteralmente venire il mal di stomaco.

2)Toro

Il segno ama fare le sue vacanze a contatto stretto con la natura che ama e dalla quale assorbe energie positive. L’idea di dover tornare a combattere con il traffico, le tasse, i contributi, i clienti che non pagano gli provoca un grande turbamento e una grande ansia. Preferisce godersi la vacanza fino all’ultimo momento, affrontando, poi, le tensioni muscolari al momento di dover aprire la porta di casa.

3)Vergine

Gran lavoratore, il segno della vergine si dedica alle vacanze raramente, ma quando lo fa, andando al mare, per esempio, stacca completamente la spina e si immerge nei ritmi del dolce far niente, almeno apparentemente. Perché con la testa, invece, è sempre in attività. Tornare ai ritmi abituali gli costa fatica, in quanto, preciso com’è, sa quanto lavoro dovrà fare per recuperare il tempo “perso” a oziare. In un angolo della sua mente, l’ansia è già pronta a tornare all’assalto.

4)Ariete

Vive la sua attività professionale come una autentica sfida, ogni giorno. Cosa che lo diverte molto ma che gli provoca anche un notevole grado di stress. Quando va in vacanza allora stacca la spina e pensa solo a stare bene, uscire con gli amici, vivere la movida e rilassarsi – si fa per dire – su una spiaggia, trovando il modo di fare qualcosa anche lì, come, ad esempio, frequentare un corso di fotografia subacquea. Pertanto, tornare a immergersi nuovamente nei ritmi professionali da un lato gli fa piacere perché il lavoro è fondamentale nella sua vita, dall’altro sa – dal suo punto di vista – che avrà nuovamente a che fare con soggetti che lo costringeranno ad arrabbiarsi. E, allora, l’ultimo giorno di ferie sente un filo di tensione emergere a livello di cervicale.

5)Gemelli

Il lavoro non gli fa paura, ma in vacanza si è finalmente potuto dedicare ai suoi amati sport, non avendo cartellini da timbrare e altre seccanti faccende di questo tipo. Quindi tornare ai ritmi abituali non gli dà particolarmente fastidio, se non per il fatto, appunto, che avrà meno tempo libero per i suoi hobby. E la cosa gli dispiace parecchio. Preferisce, comunque, non pensarci e saltare sulla sua tavola da windsurf fino all’ultimo secondo utile di vacanza.