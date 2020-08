Ricetta dolce mele e more: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vi proponiamo la ricetta di un dolce molto gustoso, soffice e genuino che si prepara utilizzando la frutta fresca. Oggi vedremo come si prepara il dolce mele e more senza glutine, ottimo, dunque, da preparare se siete celiaci, o se avete amici o parenti che lo sono, ma è buonissimo anche per chi consuma alimenti con il glutine. Ottimo da servire a fine pasto, ma è ottimo anche per una colazione sana e golosa, come merenda, insomma potete preparare questo dolce e consumarlo in ogni momento della giornata.

Dolce mele e more – Ingredienti

Ingredienti per uno stampo da 22 cm:

Farina di mandorle 110 g

Farina di riso 50 g

Uova (1 medio) 60 g

Miele millefiori 80 g

Latte intero 70 g

Lievito in polvere per dolci (senza glutine) 5 g

Mele Golden (1 media) 260 g

More 100 g

Zucchero di canna 50 g

Zucchero a velo per spolverizzare q.b.

Dolce mele e more – Preparazione

Per preparare il dolce mele e more senza glutine cominciate dalla pulizia delle mele. Tagliatele in quattro parti, privatele del torsolo e infine sbucciatele. Poi tagliate a fettine sottili, circa 2-3 mm, e man mano versate in una ciotola. Ne otterrete 200 g.

Cospargete con lo zucchero di canna, mescolate e tenete da parte. Nel frattempo occupatevi dell’impasto: in una bacinella versate l’uovo e il miele.

Azionate le fruste e lasciate che l’uovo monti leggermente, quindi aggiungete in sequenza la farina di mandorle, poi il latte a filo e la farina di riso.

Per ultimo unite il lievito e quando sarà incorporato spegnete le fruste. Aggiungete al composto le mele e amalgamate delicatamente il tutto.

Versate il composto in uno stampo da 22 cm imburrato e livellate accuratamente la superficie con una spatola. Poi disponete le more riempiendo gli spazi vuoti e passate alla cottura.

Il dolce mele e more senza glutine cuoce in forno caldo statico a 180° per circa 45 minuti.

Una volta cotto lasciate raffreddare completamente prima di sformare il dolce e sistemarlo su un piatto da portata. Una volta raffreddata completamente, cospargete la vostra torta con dello zucchero a velo se gradite.

Dolce mele e more – Consigli utili

Il dolce mele e more senza glutine si conserva in un luogo fresco per 3-4 giorni, meglio se coperta da una campana di vetro.

Se vi piace la cannella, potete aromatizzare la vostra torta utilizzandone un paio di grammi.