Adriana Volpe ignora i pochi ascolti | Ogni Mattina attira il pubblico

È iniziato il 29 Giugno 2020 il nuovo programma di Adriana Volpe chiamato Ogni Mattina in onda su TV8. La conduttrice non si butta giù nonostante il poco share che sta avendo, e si mostra soddisfatta del proprio lavoro insieme al giornalista Alessio Viola.

Il nuovo progetto l’ha portata di fronte alla decisione di trasferirsi a Milano, ma l’ex gieffina non demorde ed è sempre più decisa a portare avanti la trasmissione. Intervistata nel settimanale Nuovo Tv dichiara di non volersi tirare indietro e racconta come lei e sua figlia hanno vissuto il trasloco.

Adriana Volpe ignora i pochi ascolti

Non manca mai il sorriso alla conduttrice che insieme a sua figlia Gisele, da Roma è andata a vivere a Milano per poter partecipare ad Ogni Mattina. Una nuova realtà che ha rivoluzionato le loro vite, ma che non l’allontanerà mai dal loro vero nido e dalle vecchie amicizie, intente a tenerle ben salde. Sicuramente non si precluderanno delle nuove, a questo proposito a Settembre la piccola comincerà la scuola proprio nella nuova città.

Contenta di aver accettato la sfida, Adriana afferma:” Erano anni che sognavo di poter condurre un programma così, che mi da la possibilità di spaziare ogni giorno tra la cronaca e l’attualità e dove ho la libertà di dire quello che penso. Questo per me è impagabile”. Anche il suo rapporto con il giornalista Alessio Viola è essenziale, i due si trovano davvero bene a lavorare insieme:” Lavorare con lui e con la nostra squadra di autori è semplicemente fantastico. Tra di noi si è instaurata una bellissima sinergia e, a essere sincera, non ho mai lavorato così bene in vita mia”.

I pochi ascolti di Ogni Mattina

Non cresce lo share del programma, che rimane fermo all’uno per cento, ma nessuno demorde. Adriana Volpe smentisce le fake news che girano:” Chiusura? Ma quando mai! Io e Alessio siamo due pionieri che si sono presi i mesi estivi per far conoscere al pubblico Ogni Mattina, facendo un rodaggio della scaletta e dei vari spazi, in attesa della partenza della nuova stagione tv a Settembre. Non solo navighiamo in splendide acque, ma siamo orgogliosi del nostro programma”.

I due sono tranquilli nonostante i pochi ascolti, confidano davvero nella potenzialità della trasmissione:” Fare paragoni tra noi e le grandi reti, come quelle della Rai, è infantile. Arriveremo a Dicembre e poi tireremo le somme. Sono convinta che nel giro di poco tempo raddoppieremo gli ascolti […]. Io non scendo in campo per partecipare, ma sempre per vincere”.