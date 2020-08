Alessio Cragno – Ruolo, Carriera e Statistiche

Alessio Cragno

Portiere, classe ’94, del Cagliari. Portiere affidabile e con una grande esplosività nonostante i soli 184cm.

Carriera e Statistiche – Cragno

Nella stagione 2009/2010 si trasferisce al Brescia, esordisce il 25 settembre 2012, a 18 anni, totalizzando 2 presenze.

Nella stagione successiva diventa il portiere titolare e disputa 30 partite in campionato.

Il 12 luglio 2014 passa al Cagliari a titolo definitivo e il 23 agosto 2014 fa il suo esordio da titolare in Coppa Italia.

Il 21 settembre 2014, a 20 anni, esordisce in Serie A e disputa da titolare la prima parte della stagione me finisce in panchina dopo l’arrivo di Brkić a gennaio.

L’anno seguente rimane al Cagliari in Serie B come secondo portiere e disputa la sua prima partita il 3 dicembre 2015 nella gara di Coppa Italia.

Durante il mercato invernale 2016 viene ceduto in prestito alla Virtus Lanciano in Serie B per giocare come titolare ed esordisce il 30 gennaio 2016 ottenendo 18 presenze in campionato.

Il 15 luglio 2016 torna al Cagliari per andare in prestito al Benevento ed esordisce il 7 agosto in Coppa Italia. A fine stagione ottiene 39 presenze complessive con 32 gol subiti.

Nelle stagione 2017/2018 ritorna al Cagliari disputando 29 partite in Serie A.

Nella stagione 2018/2019 vince il Premio Apport come Miglior portiere della Serie A.

A fine stagione risulta il calciatore con il maggior numero di minuti disputati in campionato (3686) e il portiere con il maggior numero di parate effettuate (152).

Il 7 agosto 2019 si infortuna e torna in campo il 26 gennaio 2020.