Calciomercato Juventus – Nello staff di Andrea Pirlo ci saranno Igor Tudor e Roberto Baronio. La notizia è stata confermata oggi con la pubblicazione ufficiale del comunicato da parte del club bianconero sul proprio sito internet. Altri due ex giocatori di primo livello, e con esperienze recenti in panchina, affiancheranno quindi il neo-tecnico bianconero alla guida della prima squadra.

Calciomercato Juventus – Ufficiale lo staff di Pirlo, ci sono Tudor e Baronio

La Juventus “fa la squadra” anche in panchina. Vicino ad Andrea Pirlo ci saranno anche Igor Tudor e Roberto Baronio. Si tratta di due ex giocatori di primissimo livello, ma anche di allenatori di spessore. Tudor è reduce dall’esperienza come tecnico dell’Udinese, dopo aver guidato anche l’Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor e il Galatasaray. L’ultima esperienza in panchina di Roberto Baronio invece è stata quella con la Primavera del Napoli, ma ha anche guidato in passato le Nazionali Under 18 e Under 19. Una scelta che darà sicuramente ancora più spessore all’esperienza di Pirlo alla guida della Juventus, dove ci sarà un vero e proprio “team” capitanato dal Campione del Mondo del 2006. Di seguito il testo del comunicato comparso sul sito della Juventus.

La stagione 2020/21 della Juventus inizia il 24 agosto. I bianconeri si ritroveranno al JTC nel pomeriggio di lunedì per iniziare l’attività di preparazione agli ordini di Andrea Pirlo e del suo staff.

Il suo vice sarà Igor Tudor, bandiera bianconera a cavallo degli anni ’90 e 2000, che oltre ad aver ricoperto il ruolo di allenatore in seconda nella Nazionale Croata, ha guidato negli anni l’Hajduk Spalato, il Paok Salonicco, il Karabükspor, il Galatasaray e l’Udinese. A Tudor, nel ruolo di collaboratori tecnici, si affiancheranno Roberto Baronio e Antonio Gagliardi, che vantano esperienze in azzurro, il primo alla guida dell’Under 19, il secondo come match Analyst della Nazionale A, e Paolo Bertelli, già alla Juventus dal 2011 al 2014, nel ruolo di Responsabile della Preparazione Atletica. Questo l’elenco completo dello staff tecnico della prima squadra: