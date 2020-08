Calciomercato Parma – Ufficiale D’Aversa esonerato ed ecco cosa sta accadendo in casa gialloblu

Arriva l’ufficialità della risoluzione del contratto con mister D’Aversa.

Comunicato ufficiale del club

“Il Parma Calcio comunica di aver sollevato Roberto D’Aversa dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Nelle ultime settimane sono infatti venute meno quella coesione, unità di intenti, sintonia ed entusiasmo reciproco alla base dei successi raggiunti insieme negli ultimi quattro anni.

Nulla potrà cancellare i traguardi indelebili scolpiti nella storia del club anche grazie al fondamentale contributo del Mister e del suo staff, a cui va il ringraziamento della società per quanto realizzato in questi anni e un in bocca al lupo per il proseguimento della carriera”.

D’Aversa ha un contratto fino al 2022 a 700mila euro a stagione pertanto Carli cercherà in tutti i modi di far risparmiare questi soldi alla società emiliana mentre per Liverani è pronto un triennale.

Inoltre Carli cercherà di cedere i giocatori meno giovani e quelli dall’alto ingaggio come Gervinho e Bruno Alves.

Gervinho è la prima scelta di Inzaghi in attacco e, nonostante la trattativa debba ancora entrare nel vivo, nell’ambiente giallorosso trapela un moderato ottimismo sul buon esito finale.

Bruno Alves vuole capire che ruolo avrà nel nuovo progetto del club per poi valutare e prendere la sua decisione di restare a Parma o tornare in Portogallo al Boavista.