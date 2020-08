Calciomercato Udinese – Possibile permanenza per Mandragora, piace un centrocampista del Lecce

Non è ancora chiarissimo il futuro di Rolando Mandragora, arrivato in Friuli dalla Juventus 2018 per la somma di 20 milioni di euro a titolo definitivo, seppur con un diritto di controriscatto da parte dei piemontesi, sopratutto visto il clima di rifondazione tattica con l’arrivo di Pirlo sulla panchina.

Permanenza possibile

Il talento napoletano dell’Udinese infatti ha disputato un’ottima stagione, ma anche dovuto fermarsi a causa dell’infortunio al crociato del ginocchio subito lo scorso giugno.

Come rilevato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus starebbe effettivamente pensando di portarlo alla corte del nuovo allenatore ma appare più probabile una permanenza con la casacca dei friuliani fino al prossimo anno, che permetterà al calciatore di ritrovare la forma fisica e confermare i progressi messi in mostra negli ultimi anni.

Rinforzo dal Lecce

Con la cessione di Fofana già ufficiale, e quella altrettanto certa di De Paul, l’Udinese dovrà per forza di cose riformare il centrocampo, e la dirigenza sembra già aver messo nel mirino dei profili adatti: in particolare si segue Jacopo Petriccione, autore di una stagione su buooni livelli con il Lecce, nonostante la retrocessione a fine stagione, condizione che potrebbe favorire un trasferimento ad una società come il Lecce.

Come sostituto di De Paul potrebbe ritornare un grande ex come Roberto Pereyra, attualmente al Watford.