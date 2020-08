Come combattono la noia i 12 segni zodiacali

Capita a tutti di annoiarsi, è un’esperienza comune. Il lavoro è già finito, la palestra è chiusa, al mare c’è troppa gente e non si ha voglia di mettere la mascherina per fare un giro in centro. E allora si ozia, a casa, tra tv, libri, tentativi di cucinare qualcosa di buono, qualche chiamata distratta ad un amico che non si sente da un po’. Quindi ci si trascina stancamente, in pigiama, dalla sedia al divano, con la tentazione di aprire il frigo e darsi alla pazza gioia. Proprio in quei momenti si rimpiange, talvolta, il lavoro. Perché, almeno, quando si lavora, ci si sente attivi. E allora vediamo come si comportano i vari segni quando si annoiano e cosa escogitano per reagire all’indolenza.

1)Segni di fuoco: Ariete, Leone, Sagittario

In genere non stanno mai fermi. Quando interviene la noia i nativi di tali segni si impegnano nell’organizzazione di eventi, che sia la partita di calcetto con gli amici o la cena informale in giardino con 15 persone, poco importa. Talvolta improvvisano la preparazione di un nuovo dolce o di una cena esotica per tutta la famiglia, oppure si iscrivono via internet a un forum di suggerimenti, nei vari ambiti in cui sono esperti, per rendersi utili. Se proprio non riescono a trovare qualcosa da fare, escono per una corsa, una nuotata o una partita di basket con i vicini. L’imperativo categorico è non stare mai senza nulla da fare.

2)Segni di terra: Toro, Vergine, Capricorno

I segni di terra, nei momenti di noia, si danno alle attività manuali, in cui, in genere, riescono ad eccellere. È molto probabile che costruiscano qualcosa – come degli oggetti di utilità quotidiana – o che allestiscano una tenda in giardino per passarci la notte con il cane, volendo sperimentare qualche sensazione differente. Spesso si applicano alla modellistica: con la precisione e puntigliosità che si ritrovano i nativi dei segni di terra molto spesso hanno un veliero in salotto da completare o la collezione di automobili da rimpinguare o il puzzle che attende di essere finito e poi esposto nella stanza dei bambini.

3)Segni di aria: Gemelli, Bilancia, Acquario

Avventurosi come sono, nei momenti di noia in genere preferiscono dedicarsi ad attività sportive o a qualche escursione nella natura, del tutto improvvisata. Così, in due minuti ecco pronto lo zaino per andare a fare una passeggiata in collina o al mare o al lago, senza programmazione alcuna. Riescono, comunque, a organizzarsi in pochissimo tempo e quello che sembrava un pomeriggio noioso diventa, per loro, un’occasione di sana attività fisica a contatto con la natura.

4)Segni d’acqua: Cancro, Scorpione, Pesci

Pigri e annoiati, i segni d’acqua rischiano di diventare particolarmente indolenti. Ma ecco che un’idea attraversa loro la mente: un bel trattamento di bellezza. Così, le donne di questi segni iniziano a occuparsi dei capelli, del trucco, della manicure, con lo scopo di far andare via le occhiaie dall’immagine riflessa nello specchio. Mentre gli uomini dei segni aprono l’armadio e cominciano a fare ipotesi di abbinamenti in vista della serata o del ritorno a lavoro. Poi, magari, per concludere in bellezza, una tisana depurativa. Da sorseggiare davanti a un film romantico.