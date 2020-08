Fedez e l’opinione sulla Sardegna: “Tampone per gli ospiti e Leo…” | Video

Fedez insieme alla sua famiglia e altri pochi amici ha deciso di trascorrere le vacanze lontano dalla movida, dalle feste e soprattutto dai tantissimi assembramenti che, durante questi mesi estivi non hanno cessato di esistere. Sono tantissimi i Vip che nelle ultime settimane hanno confessato sulla loro pagina Instagram di aver preso il Covid-19 trascorrendo le proprie vacanze in Sardegna.

In questi ultimi giorni infatti, la Sardegna sembra essere la protagonista assoluta dei tantissimi casi che, si stanno verificando da ritorno dalle vacanze. L’aumento dei contagi ha così spinto il Governo a chiudere nuovamente le discoteche ora che, l’estate è ormai al termine. Una scelta che, sembra ormai arrivata troppo tardi per evitare soprattutto ai giovani di ritrovarsi all’interno di pub senza mascherina ma soprattutto senza distanziamento social.

Moltissimi Vip infatti, stanno “scontando” alcuni errori commessi durante le loro vacanze a differenza di Fedez che, ha scelto di trascorrere i giorni più caldi dell’anno insieme alla sua famiglia.

Fedez e l’opinione sulla Sardegna

Il cantante ha scelto e ribadito più volte di aver voluto passare queste settimane più calde dell’anno lontano dalli assembramenti, dedicandosi completamente alla sua famiglia e ai suoi progetti lavorativi futuri. Nonostante anche la coppia formata da Fedez stesso e Chiara Ferragni insieme a suo figlio Leone stia passando le vacanze in Sardegna, ha deciso di farlo in modo completamente diverso dai suoi colleghi e Vip.

Durante la giornata di ieri, il cantante ha deciso di dedicarsi per qualche ora ai suoi fan aprendo il classico “box delle domande” sulle sue storie Instagram. I suoi fan e i fan della coppia infatti, non hanno perso tempo a riempire il produttore di domande. La più gettonata è stata infatti quella in merito a: Cosa ne pensa della situazione in Sardegna?

Il cantante e il tampone al piccolo Leo

Fedez ha così deciso di dire la sua spiegando quanto la situazione attuale sia complesse ma soprattutto difficile. Le sue parole infatti, non sono passate inosservato: “C’è sicuramente un’aria un po’ pesante. Personalmente questa estate abbiamo evitato di frequentare discoteche e luoghi troppo affollati. Ho rifiutato diverse serate in cui mi hanno proposto di cantante per un mio personale scrupolo. Vista la situazione esplosa in questi giorni, abbiamo deciso di sottoporci al tampone ospiti e Leo compresi. Fortunatamente stiamo bene. Mi auguro lo stesso per voi.”

Le scelte fatte dai Ferragnez rispettano così anche tutto quello che avevano fatto in passato per aiutare le persone in terapia intensiva a causa del Covid-19. Una coppia che, ha deciso di non mettere a rischio la loro salute ma soprattutto quella del piccolo Leone.