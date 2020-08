Oroscopo Branko – domani lunedì 24 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell‘oroscopo di Branko per domani lunedì 24 agosto 2020. Stiamo per cominciare una nuova settimana, l’ultima di agosto! Come partirà per i segni zodiacali? Chi sarà baciato dalla fortuna questo lunedì? Se vuoi scoprirlo, leggi la seguente anteprima dedicata a tutti i segni, tratta dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Come racconta l’oroscopo di Branko domani l’Ariete avrà a che fare con questioni legate al patrimonio di famiglia, il Toro avrà tensioni con l’ex. I Gemelli troveranno la scrivania piena, rientrando al lavoro, mentre il Cancro sarà letteralmente irresistibile.

Previsioni Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone dovrà ricominciare a pensare al lavoro, la Vergine avrà belle soddisfazioni sul lavoro, in amore e nella vita sociale. La Bilancia sarà assorbita da trattative e affari, mentre lo Scorpione avrà la complicità di una Luna gagliarda.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

In base all’oroscopo di Branko domani il Sagittario avrà una bella ispirazione, il Capricorno avrà l’entusiasmo e l’energia di un giovane! Piccoli fastidi fisici per l’Acquario, i Pesci saranno disturbati da pensieri remoti.

