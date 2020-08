Oroscopo Branko – domani lunedì 24 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 24 agosto 2002. Ci aspetta una nuova settimana, l’ultima di agosto. Quali sorprese riserveranno le stella ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche dedicate ai primi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratte dall’oroscopo di Branko per domani.

Oroscopo Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Branko domani potresti dover affrontare delle questioni legate al patrimonio di famiglia. Cerca di non essere polemico, non puntare il dito contro nessuno e ragiona in maniera pratica e concreta.

Previsioni Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Toro

Domani richiederà molta prudenza, perché potresti vivere alcune tensioni con l’ex! Se così fosse, sforzati di mantenere la calma, prova ad ascoltare quello che vorrà dirti e fatti le tue ragioni con tranquillità.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Gemelli

Secondo le previsioni astrali di Branko domani il tuo rientro al lavoro ti metterà a dura prova! Troverai la scrivania piena: sarà complicato rimettersi in moto tra impegni e scadenze: il caos regnerà sovrano! Ci sarà da rimboccarsi le maniche e lavorare sodo.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Cancro

In base all’oroscopo di Branko domani sarai letteralmente irresistibile. Con Venere nel segno, Sole e Mercurio a favore si prospetta una giornata molto promettente, sia in amore che sul lavoro!