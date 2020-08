Oroscopo Branko – domani lunedì 24 agosto 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

By

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 24 agosto 2002. Una nuova settimana sta per iniziare: quali novità riserveranno gli astri a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Se vuoi scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko per domani, rivolto ai 4 segni centrali, liberamente tratto dal libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Leone

Come denota l’oroscopo di Branko domani le vacanze saranno finite e non potrai ignorare questo fatto a lungo. La tua vita ti reclama! Anche le responsabilità sul lavoro. Dovrai affrontare i cambiamenti, ma avrai la forza necessaria per farlo.

Previsioni Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Vergine

La stagione del tuo compleanno inizia con tutto il cielo schierato dalla tua parte. Sarà difficile non ottenere belle soddisfazioni nei prossimi giorni: sul lavoro, ma anche in amore e nei rapporti sociali. Quanti like riceverai!

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Bilancia

Secondo l’oroscopo di Branko domani la giornata sarà migliore rispetto alle precedenti. Piano piano si comincia a recuperare sul lavoro, anche se la vera e propria rimonta arriverà a fine anno. Nelle prossime 24 ore ci saranno novità per quel che riguarda trattative e commerci.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Scorpione

In base all’oroscopo di Branko domani avrai una Luna gagliarda: l’amore andrà a gonfie vele, ma stanno per arrivare soddisfazioni anche sul fronte lavorativo. Si prospetta una settimana molto fortunata! Se ci saranno piccoli contrattempi, tu mantieni la calma e procedi dritto!