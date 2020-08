Oroscopo Branko – domani lunedì 24 agosto 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l’oroscopo di Branko per domani lunedì 24 agosto 2002. Siamo alle porte di una nuova settimana: quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, saranno più fortunati nei prossimi giorni? Se sei curioso di scoprirlo, leggi il seguente oroscopo di Branko, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco, liberamente tratto dal suo libro Calendario Astrologico.

Oroscopo Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Sagittario

Come preannuncia l’oroscopo di Branko domani sarà una giornata piena di forza. La tua settimana comincerà con una bella ispirazione: finalmente stai recuperando, soprattutto in amore. Più si avvicina settembre e più arriveranno soddisfazioni!

Previsioni Branko domani lunedì 24 agosto 2020: Capricorno

Domani sarai pieno di energia, ti sentirai perfino più giovane! Nelle prossime ore avrai Saturno nel segno e Mercurio a favore: sarà tempo di procedere dritti verso la realizzazione dei tuoi obiettivi di lavoro. In amore ci sono riavvicinamenti nell’aria…

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Acquario

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Branko domani dovrai mantenere la calma e non dare troppa retta ai piccoli fastidi, al leggero malessere che la Luna in opposizione potrebbe procurarti. Sii prudente in amore e nei rapporti con gli altri!

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrologiche di Branko domani potresti essere turbato da remoti pensieri. Cerca di usare molta cautela e tieni a freno il nervosismo. Non sarà facilissimo il tuo rientro al lavoro, ma molto presto le cose miglioreranno!