Oroscopo Branko – settimana dal 24 al 30 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come tutte le domeniche, l’oroscopo di Branko per la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2020. Siamo alle porte dell’ultima settimana di agosto: quali novità riserveranno gli astri ai segni dello zodiaco? Se vuoi scoprirlo, leggi le seguenti previsioni astrologiche rivolte a tutti i segni, tratte dall’oroscopo di Branko per la prossime settimana.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Branko la settimana partirà in maniera faticosa. Lunedì ci saranno questioni legate al patrimonio di famiglia da affrontare, mentre martedì potresti incappare in qualche lite coniugale: fai molta attenzione! Sabato servirà un po’ di relax.

Toro

La prossima settimana comincerà con qualche tensione imprevista con un ex: attenzione a lunedì! Mercoledì potresti ricevere delle belle novità relative al patrimonio, mentre sabato sarà una giornata all’insegna dell’amore.

Gemelli

Il tuo rientro al lavoro sarà particolarmente faticoso: lunedì troverai la scrivania piena, mentre martedì rischierai di sentirti già annoiato. Meno male che durante il prossimo weekend potrai recuperare e vivere perfino delle belle emozioni!

Cancro

Lunedì Venere nel segno ti renderà irresistibile agli occhi degli altri. Mercoledì dovresti guardarti intorno, perché le stelle favoriranno incontri interessanti. Venerdì è probabile che tu debba chiarire una questione importante con i tuoi soci.

Leone

In base all’oroscopo di Branko martedì avrai un’ottima opportunità di lavoro da non mancare. Mercoledì le stelle ti incoraggiano a buttarti e rischiare! La settimana si concluderà con il ritorno di un ex, domenica prossima.

Vergine

Sarà una settimana molto promettente. Lunedì sarai carismatico e brillante come non mai, riceverai like in abbondanza! Martedì avrai modo di recuperare in amore, mentre venerdì le stelle ti regaleranno molta fortuna al gioco.

Bilancia

Martedì prossimo ci saranno questioni legate alla banca da risolvere: fai molta attenzione! Il popolare astrologo istriano ti incoraggia firmare mercoledì, ma solo dopo aver letto bene le clausole. Venerdì prossimo dedica del tempo alla cura della tua forma fisica.

Scorpione

Sei alle porte di una settimana vincente, sia in amore che sul lavoro. Lunedì la Luna sarà bellissima e ti regalerà energia in quantità. Martedì potrai cominciare a costruire il tuo futuro, perché le stelle saranno dalla tua parte. Mercoledì porterai avanti delle trattative valide.

Sagittario

Come racconta l’oroscopo di Branko nella prossima settimana dovrai rimboccarti le maniche e darti da fare. Mercoledì le stelle ti incoraggiano a puntare in alto, venerdì sarai coinvolto in una compravendita. Perché non organizzare una bella gita fuori porta per domenica?

Capricorno

Lunedì potresti imbatterti in nuovi incontri: preparati! Giovedì sarà tempo di lavorare su un nuovo progetto che avrà sviluppo in autunno, mentre durante il fine settimana dovresti dedicare del tempo alla cura del tuo corpo, per esempio usando qualche rimedio depurativo.

Acquario

La tua settimana con qualche piccolo, ma fastidioso disturbo fisico: occhio a lunedì! Mercoledì ti accorgerai di lavorare all’interno di un team valido e molto affiatato, mentre giovedì la tua vita sociale andrà a gonfie vele.

Pesci

Lunedì prossimo potresti vivere un vero e proprio shock da rientro in ufficio! Occhio alle persone intorno a te che ti criticano troppo martedì, ignorale. Per fortuna ti aspetta un sabato sera all’insegna del romanticismo.