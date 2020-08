Oroscopo di oggi, domenica 23 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

L’oroscopo di oggi domenica 23 agosto 2020. Eccoci arrivati a domenica: quali sorprese riserverà questo fine settimana ai segni dello zodiaco? L’Ariete e l‘Acquario sono ko: servirà la massima cautela in amore e nei rapporti con gli altri, Finalmente la Bilancia ritrova maggiore forza di volontà, così come il Capricorno. Come sarà la tua domenica? Leggi il seguente oroscopo di oggi, rivolto a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi domenica 23 agosto 2020: segni di fuoco

Secondo l’oroscopo di oggi l’Ariete sente un po’ di stanchezza, il Leone invece è sempre più insofferente per i problemi di lavoro. È tempo per il Sagittario di pori un nuovo traguardo da raggiungere.

Oroscopo di oggi domenica 23 agosto 2020: segni di terra

Oggi il Toro può accusare del malessere, forse un piccolo disturbo fisico, la Vergine al contrario può aspettarsi ancora delle belle soddisfazioni personali. Il Capricorno si sveglia con una bella forza in più!

Oroscopo di oggi domenica 23 agosto 2020: segni di aria

In base all’oroscopo di oggi i Gemelli hanno un desiderio crescente di vivere grandi amori, la Bilancia ritrova la sua forza di volontà. Per l’Acquario c’è molta confusione e stanchezza: servirà prudenza in amore!

Oroscopo di oggi domenica 23 agosto 2020: segni di acqua

In base all’oroscopo di oggi il Cancro è svogliato: guai però ad annullare gli impegni della serata! Lo Scorpione ha davanti a sé tre giorni molto promettenti in amore, i Pesci possono recuperare un rapporto passato.