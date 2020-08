Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 24 agosto 2020 – Anticipazioni per tutti i segni

Ecco le anticipazioni dell‘oroscopo di Paolo Fox per domani lunedì 24 agosto 2020. Una nuova settimana sta per cominciare! Quali segni saranno fortunati? Chi, invece, dovrà fare i conti con le insidie astrali? Per scoprirlo, leggi la seguente anteprima dedicata a tutti i segni, tratta dall’oroscopo di Paolo Fox per domani.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 24 agosto 2020: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani l’Ariete sarà piuttosto polemico e pensieroso, il Toro dovrà tenere testa a un nervosismo crescente. I Gemelli avranno una giornata ricca di nuove emozioni, mentre il Cancro dovrebbe fare chiarezza in amore.

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 24 agosto 2020: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Domani il Leone sarà molto inquieto, la Vergine al contrario continua a vivere un periodo di grande fermento. Servirà rivedere bene i conti alla Bilancia, mentre lo Scorpione avrà intuizioni e idee importanti!

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

In base all’oroscopo di Paolo Fox domani il Sagittario sarà pieno di volontà e motivazione, il Capricorno sta affrontando una fase di cambiamenti radicali. Ancora molto nervosismo e insofferenza per l’Acquario, i Pesci avranno ispirazioni da non sottovalutare!

