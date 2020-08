Oroscopo Paolo Fox – domani lunedì 24 agosto 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l’oroscopo di Palo Fox per domani lunedì 24 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana. Quali sorprese riserveranno le stelle ai primi 4 segni dello zodiaco? L‘Ariete sarà piuttosto polemico, il Toro nervoso. Giornata interessante per i Gemelli, mentre il Cancro dovrebbe chiarire in amore. Per saperne di più, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato a questi segni.

Oroscopo Paolo Fox domani lunedì 24 agosto 2020: Ariete

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox domani sarai piuttosto polemico e ancora pensieroso. Venere è in opposizione, Giove e Saturno ti provocano lotte, soprattutto sul lavoro. Al momento nulla è chiaro, è definito. Tieni duro, perché alla fine dell’anno tante tensioni saranno risolte!

Previsioni Paolo Fox domani lunedì 24 agosto 2020: Toro

Domani e martedì dovrai usare molta cautela: la Luna opposta potrebbe renderti più nervoso del solito. Potresti sentire che qualcosa non va e avrai voglia di parlarne. Cerca solo di dosare con cura le parole, altrimenti potresti ferire qualcuno o provocare qualche discussione.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Gemelli

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà una giornata interessante, ma il meglio arriverà a metà settimana, quando alcuni nodi verranno al pettine. Stai vivendo un periodo di emozioni nuove: a fine anno vivrai anche una bella sorpresa sul fronte lavorativo. Le coppie nate da poco sono baciate dalla fortuna e lo saranno ancora di più a settembre, quando Venere tornerà favorevole.

Oroscopo domani lunedì 24 agosto 2020: Cancro

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti parlare chiaramente in amore. In questo momento sei molto assorbito da un rapporto oppure da due rapporti nello stesso tempo. Se nasceranno tensioni o problemi dipenderà proprio dal fatto che non c’è stata molta trasparenza o che c’è troppa carne al fuoco! Sul lavoro sono in arrivo novità, anche se resti insoddisfatto dal punto di vista economico.