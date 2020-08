Oroscopo Paolo Fox – settimana dal 24 al 30 agosto 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni domenica, l’oroscopo di Paolo Fox per la settimana che va dal 24 al 30 agosto 2020. Sta per cominciare una nuova settimana, l’ultima del mese di agosto. Come inizierà per i segni zodiacali? Se sei impaziente di scoprirlo, leggi in anteprima l’oroscopo di Paolo Fox per la prossima settimana, dedicato a tutti i segni.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox la prossima settimana sarà piuttosto complicata. Nel mese di agosto sono emerse molte tensioni di coppia: se saprai usare diplomazia e buona volontà, potrai recupera l’armonia entro settembre. Anche sul lavoro avrai modo di recuperare il prossimo mese.

Toro

La settimana sarà promettente soprattutto in amore. I single avranno buone occasioni, ma non sempre si dimostreranno interessati a cominciare una nuova storia. Chi frequenta un Acquario o uno Scorpione dovrà usare molta cautela. Il weekend sarà ricco di emozioni. Sul lavoro potrai aspettarti belle soddisfazioni, ma converrà risparmiare qualche soldo!

Gemelli

Potresti sentirti un po’ nervoso in amore. Chi ha vissuto dei contrasti di coppia, dovrebbe provare a chiarire con il partner durante il prossimo fine settimana. Mercoledì il nervosismo salirà alle stelle! Sul lavoro evita le decisioni troppo rischiose!

Cancro

Come suggerisce il famoso astrologo de I Fatti Vostri dovresti sfruttare gli ultimi giorni in cui Venere sarà nel segno e ti renderà sensuale come non mai! Se nei prossimi giorni sentirai un po’ di nervosismo, cerca di tenerlo sotto controllo. Sul fronte lavorativo potrai finalmente tornare in pista.

Leone

In base all’oroscopo di Paolo Fox per la settimana potresti avere qualche difficoltà se stai frequentando un Acquario o uno Scorpione. Da settembre Venere sarà nel tuo segno e ti sosterrà in amore, anche se deciderai di recuperare una relazione, ma tu dovrai imparare a essere più elastico con il partner! Sul lavoro venerdì e sabato saranno due giorni importanti.

Vergine

Con Sole e Mercurio nel segno sarà difficile non fare incontri intriganti: approfittane e lanciati! Anche chi è in coppia potrà contare sul sostegno delle stelle per recuperare l’intesa di coppia. Sul lavoro stai per cominciare una fase molto fortunata.

Bilancia

Dovresti provare ad avere più fiducia in te stesso, a ritrovare la voglia di vivere l’amore. Domenica prossima Venere sarà in buon aspetto e sarà ben disposta a darti manforte. Chi ha un rapporto di coppia, sarà più motivato a riavvicinarsi al partner, se negli ultimi tempi ci sono stati dei problemi. Sul lavoro dovrai adattarti a qualche cambiamento.

Scorpione

In amore andrai a gonfie vele! Le coppie saranno baciate dalla fortuna, in particolar modo nelle giornate di giovedì e venerdì. Occhio solo a domenica per chi frequenta un Ariete! I single che non hanno vissuto grandi novità dovrebbero aprirsi agli altri e buttarsi senza timore. Sul lavoro è tempo di cominciare nuovi progetti in vista dell’autunno.

Sagittario

Come racconta l’oroscopo di Paolo Fox la settimana che verrà ti richiederà molta prudenza sul lavoro, specialmente mercoledì e giovedì. Un progetto che avvierai in questi giorni potrà avere un buon sviluppo in autunno. In amore i single avranno più voglia di avventure e flirt che altro. Le coppie potranno recuperare da settembre in poi.

Capricorno

Il Sole e Mercurio in Vergine faciliteranno i nuovi incontri: i single dovrebbero sfruttare la settimana! Le coppie dovranno avere molta prudenza venerdì e sabato, perché potrebbero nascere delle discussioni. Sul lavoro dovresti rimandare questioni importanti e i confronti a un momento successivo.

Acquario

Si prospetta una settimana piuttosto caotica in amore. Le coppie potrebbero ritrovarsi a discutere per i soldi. I single, invece, scopriranno di provare soltanto amicizia nei confronti di una persona conosciuta da poco. Dovresti schiarirti maggiormente le idee! Sul fronte lavorativo senti il bisogno di farti le tue ragioni.

Pesci

La settimana partirà con il piede giusto: la Luna sarà a favore e ti aiuterà in amore. Ti aspettano nuove tensioni: prova a ritagliarti del tempo per te stesso, per recuperare un equilibrio interiore e fare chiarezza nei tuoi sentimenti. Ci vuole prudenza con le spese. Sul lavoro rinvia ogni discussione, perché nei prossimi giorni potresti sentirti troppo agitato.