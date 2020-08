Paola Perego finalmente libera: ”Ho sofferto di attacchi di panico”

Paola Perego è famosa per aver condotto le tre edizioni del reality show La Talpa, mandato in onda un anno su Rai 2 e successivamente su Italia 1. La conduttrice ha scritto un libro intitolato “Dietro le quinte delle mie paure”, questo perché ha convissuto per anni con quello che lei chiama “il Mostro”.

Era giovanissima quando ha avuto il suo primo attacco di panico, racconta nel settimanale Mio, non si sarebbe mai immaginata che da lì in poi, questa patologia, avrebbe influenzato tutta la sua vita e carriera. Ad oggi sta meglio ed è pronta a tornare in tv con un nuovo programma che andrà in onda su Raidue.

Paola Perego:”Ho sofferto di attacchi di panico”

Nella sua autobiografia rivela di aver incontrato “il Mostro” a soli sedici anni:” Non posso dimenticarlo e non è stato difficile ricordarlo e trasferirlo su carta. Anche se si tratta di un ricordo doloroso, perché è stato devastante e terrorizzante”. Questa è la prima frase del suo libro, la rappresentazione di come tutto è incominciato.

Racconta anche di come il suo stesso figlio abbia vissuto per un anno con gli attacchi di panico:” La sua forza di volontà straordinaria ha fatto sì che in un anno ne uscisse definitivamente. […] per tutta la vita ho cercato di non far capire ai miei figli che esisteva questa patologia in modo che loro non ne dovessero mai soffrire. Per cui ero disperata e mi sono sentita anche un po’ in colpa […]”.

La conduttrice è nuovamente libera

Ad oggi la conduttrice ne è fuori definitivamente e sta molto meglio, e in questo modo chiarisce come ha capito di esserne uscita davvero:” Quando per alcuni giorni non ho preso le medicine: non avevo più paura della paura. Ho fatto tre cicli di analisi che mi hanno aiutato, ma la liberazione è arrivata solo in quel momento”. Dopo questi cicli Paola Perego è riuscita a capire quale fosse il problema, che potrebbe essere di aiuto per chi legge:” Ma grazie all’analisi ho capito che ‘il Mostro’ ero io, era una parte di me che diceva che non mi conoscevo abbastanza. Oggi so che non può capitare”.

Con queste parole si nota la determinatezza della donna a voler stare fino in fondo bene, infatti è di nuovo pronta a rimettersi in gioco in autunno con Ascoltami: “Del quale non posso dire molto, se non che racconterà i rapporti umani attraverso il filo speciale che lega i nonni ai nipoti. È un programma che ho scritto io, insieme ad altri autori, e me lo sono un po’ cucito addosso dunque sono molto felice di condividerlo con il pubblico”.