PSG – Bayern Monaco – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming

PSG – Bayern Monaco si giocano questa sera la conquista della Champions League più anomala della storia. Sfida tra una squadra alla sua prima finale contro una specialista di gare del genere. Due macchine da gol che assicurano spettacolo. Inizio ore 21:00 a Lisbona.

PSG – Bayern Monaco: come arrivano alla gara

Il PSG dopo anni di investimenti è finalmente riuscito a raggiungere l’obiettivo prefissato: arrivare in fondo alla Champions e magari vincerla. Dopo aver visto il baratro contro l’Atalanta nei quarti i parigini hanno superato senza problemi in semifinale il Lipsia e adesso sono ad un passo dalla storia, alzare finalmente al cielo la coppa dalle grandi orecchie. Dovrà però vedersela con la corazzata Bayern, riusciranno Neymar e compagni ad avere la meglio?

Il Bayern Monaco ha distrutto ogni avversario che ha incontrato sul proprio cammino, ultimo in ordine di tempo il Lione in semifinale. La squadra di Flick sembra non avere rivali in Europa, vedremo se stasera confermerà la sua strapotenza.

PSG – Bayern Monaco: Pronostico

Il Bayern Monaco è sicuramente sulla carta la squadra favorita, ma se la difesa lascerà gli spazi offerti al Lione sicuramente gli attaccanti del PSG non perdoneranno e per lo più i parigini sono vicinissimi ad un sogno che inseguono da tantissimo tempo, questo potrebbe fare la differenza e noi ci crediamo, per questo consigliamo la giocata sul segno 1 + Gol

PSG – Bayern Monaco: Probabili formazioni

PSG (4-3-3): Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Verratti, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcantara, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandowski.

PSG – Bayern Monaco: Dove vederla in tv e streaming

La finale di Champions League, PSG-Bayern Monaco, verrà trasmessa dall’emittente satellitare Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

L’evento sarà inoltre visibile anche in chiaro, visto che anche Canale 5 trasmetterà la sfida.

PSG-Bayern Monaco sarà visibile anche in streaming. Gli abbonati a Sky potranno seguire la sfida, su dispositivi come pc, smartphone o tablet, attraverso Sky Go.

Ulteriori opzioni sono rappresentate da Mediaset Play nonché da Now TV, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, acquistando uno dei pacchetti proposti.