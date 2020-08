Ronaldo Vieira – Ruolo, Carriera, Statistiche

Ronaldo Vieira ha guadagnato spazio nel corso dell’ultima stagione con la Sampdoria di Ranieri, al punto di essere oggetto di interesse di club di Premier League, che lo conoscono anche per la sua precedente esperienza al Leeds. Fa parte di una famiglia di “predestinati”: la madre ha chiamato lui Ronaldo e il fratello Romario. Partito dalla Guinea con la famiglia in cerca di fortuna, rappresenta una delle storie più belle del nostro calcio, nonché uno dei giocatori di prospettiva più interessanti presenti nel nostro campionato.

Ronaldo Vieira: Ruolo

Ronaldo Vieira è un centrocampista centrale, particolarmente fisico, adatto a giocare sia davanti la difesa che da interno. Bravo nel recupero di palla e in marcatura, potente fisicamente, solamente discreto dal punto di vista tecnico. Resta uno dei prospetti più interessanti del calcio europeo: nel 2018 è stato nominato dal CIES Football Observatory tra i migliori giocatori under-20 d’Europa.

Ronaldo Vieira: Carriera

È cresciuto nelle giovanili del Benfica, ha poi giocato in formazioni giovanili minori del calcio inglese fino al 2015, quando viene notato dagli osservatori del Leeds United, che ne suggeriscono l’acquisto. Vieira viene prima inseristo nelle giovanili, e promosso in prima squadra al termine della prima stagione con la maglia bianca. Esordisce in Championship nel maggio 2016, pochi giorni dopo la firma del suo primo contratto da professionista, e gioca da titolare l’intera stagione 2017/18 con il Leeds, col quale totalizza 71 presenze e 2 reti, una in campionato e una in Coppa di Lega. Nell’estate del 2018 viene acquistato dalla Sampdoria: la prima stagione è di ambientamento, raccoglie 14 presenze in campionato e una in Coppa Italia. Nella seconda diventa gradualmente uno dei perni della formazione di Ranieri, trovando continuità e regolarità negli undici di partenza del club blucerchiato.

Ronaldo Vieira: Statistiche

Ronaldo Vieira ha raccolto nella scorsa stagione con la maglia della Sampdoria 27 presenze in campionato, venendo schierato per due volte anche in Coppa Italia. Ha effettuato un assist in movimento durante tutto l’arco del campionato. Ha una media voto di 5.63 e una media fantavoto di 5.46, resa tale anche dalle nove ammonizioni e una espulsione subite nel corso dell’intero campionato. Il suo ruolo nel fantacalcio classic è C, mentre nella modalità Mantra è schierabile sia come C che come M. Dovrebbe essere un punto fermo del centrocampo blucerchiato della prossima stagione, a meno di possibile cessione in Premier League, dove ha diversi estimatori.