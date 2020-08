Albano Carrisi salvato da Dio: “Mi ha salvato la vita da ragazzo…”

Albano Carrisi non si trattiene e durante l’intervista a cuore aperto a Di Più confessa la sua forte vicinanza a Dio e quanto, in ben due momenti bui la forza del Signore lo abbia salvato. Il cantante di Cellino San Marco lascia così tutti i lettori molto attoniti per le sue parole che, hanno lasciato un grandissimo segno.

Il cantante ormai famoso in tutto il mondo non ha avuto un passato facile sia prima che dopo la scomparsa di sua figlia Ylenia che, ha segnato in modo negativo la sua vita cambiandola per sempre. Proprio grazie a Dio, Albano è riuscito a ritrovare la fede e il coraggio di andare avanti, nonostante per diversi anni si sia allontanato da lui, spiegando di aver percepito il Diavolo nella sua vita. Quali sono state le sue parole?

Albano Carrisi salvato da Dio

Durante l’intervista al settimanale Di Più, almeno Carrisi si lascia andare al racconto della sua vita passata. Confessando di essere stato salvano per ben due volte da Dio. Delle parole molto forti che, hanno lasciato i fan del cantante sorpresi ma allo stesso tempo molto sconvolti per il passato difficile che ha dovuto affrontare.

Albano ha così spiegato e raccontato quanto da bambino ha rischiato di morire: “Un giorno, avrò avuto quindici anni, presi la barca di famiglia per andare a pescare. Ero solo. A un certo punto si alzò un vento fortissimo che cominciò a trasportarmi a largo, verso l’Albania. Mi sventai e subito chiesi aiuto a Dio: “Ti prego, scendi già, dammi una mano, non farmi allontanare dalla costa, non farmi morire. Invocai Nostro Signore così intensamente che trovai un’energia incredibile nelle braccia. Remai con tutte le forse che avevo e mi riavvicinai alla riva, sapevo di avere ricevuto una grazia”.

Il cantante e l’infarto nel 2016

Albano Carrisi ha voluto raccontare anche quando, nel 2016 ha avuto il suo primo infarto e di quanto abbia pregato Dio per essersi trovato a San Pietro e quindi vicino all’Ospedale Santo Spirito.

Il cantante ha così confessato al giornalista che: “Nel 2016 ebbi un infarto. Ero nei pressi di San Pietro, ebbi un malore e venni ricoverato d’urgenza all’Ospedale Santo Spirito. Mi presero per i capelli e quando mi risvegliai, mentre pregavo Dio per la grazia ricevuta. Pensai che se fossi stato in viaggio, come mi capita spesso, in quel momento non ci sarei stato più. Dio mi aveva aiutato”.