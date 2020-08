Calciomercato Bologna – Si trattano due cessioni con lo Spezia – Stabilita una nuova amichevole

Il calciomercato Bologna stenta a decollare, ma intanto si provano a piazzare calciatori in esubero, infatti si tratta con lo Spezia per due prestiti. Intanto è stata stabilita una nuova amichevole che verrà disputata il 5 settembre.

Lo Spezia chiede Donsah e Skov Olsen: si tratta

Lo Spezia appena promosso per la prima volta in Serie A si è fatto vivo con il Bologna per chiedere il prestito di due calciatori: Godfred Donsah e Andreas Skov Olsen. La società felsinea non è contraria alla cessione e quindi si sta trattando per il trasferimento temporaneo dei due. Soprattutto il Bologna sarebbe felice di vedere Skov Olsen giocare con continuità per accumulare esperienza e ritornare poi il prossimo anno per farsi valere anche in rossoblù.

Il 5 settembre amichevole con la Feralpi Salò

In attesa di colpi in entrata e della guarigione di Mihajlovic dal Covid-19, il Bologna ha stabilito la data di un’amichevole che sarà giocata a fine ritiro, sabato 5 settembre a Pinzolo contro la compagine militante in Serie C Feralpi Salò.