Calciomercato Fiorentina – Thiago Silva ha scelto il Chelsea – Sottil può partire – Ceppitelli per la difesa

Il calciomercato Fiorentina vede definitivamente sfumare un altro sogno, quello legato al nome di Thiago Silva che ha accettato la corte del Chelsea. In questi giorni si decide il futuro di alcuni calciatori della rosa, mentre è reale l’interesse per il difensore Ceppitelli del Cagliari.

Thiago Silva ha scelto il Chelsea

Svanito il sogno della Fiorentina di affidare la difesa a Thiago Silva, il calciatore brasiliano dopo aver perso la finale di Champions League al suo ultimo anno con la maglia del PSG ha scelto di riprovarci accettando la corte degli inglesi del Chelsea. La società di Abramovich per convincerlo gli ha offerto un contratto annuale a 10 milioni di euro più un’opzione per il secondo anno, ma la scelta non è stata solo economica, il brasiliano vuole puntare di nuovo alla Champions.

Sottil può andare in prestito: molte le richieste per lui

Riccardo Sottil potrebbe proseguire la propria carriera lontano da Firenze, col giocatore che sembra essere destinato al prestito per maturare e crescere lontano dal club viola. Sono molti i club in A interessati al figlio d’arte, anche se per il momento la Fiorentina non ha comunicato nessuna decisione al giocatore e al suo entourage. Nelle prossime ore possibile nuovo contatto tra le parti che potrebbe chiarire cosa accadrà all’esterno.

Futuro di Vlahovic: Iachini vuole prima un finalizzatore

Anche il futuro di Dusan Vlahovic è ancora avvolto nell’incertezza. Il Verona lo chiede con insistenza, ma il tecnico fiorentino Iachini non lo lascerà partire in prestito fino a quando non avrà a disposizione un finalizzatore. La società scaligera è pronta ad aspettare qualche altro giorno prima di virare su un altro obiettivo.

L’interesse per Ceppitelli è reale

La Fiorentina ha bisogno di un centrale di difesa e dopo aver provato il colpo a sensazione si è nelle ultime ore tuffata a capofitto su Luca Ceppitelli del Cagliari. L’interesse è reale ed è stato confermato anche dall’agente del calciatore ad una testata sarda. Alessandro Corsi ha infatti confermato che i viola hanno chiesto informazioni sul suo assistito, ma sarà il Cagliari a decidere il suo futuro.