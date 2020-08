Calciomercato Juventus – Giornata di pausa, giornata di riflessione sul mercato in casa Juventus, con la squadra che oggi inizia il raduno e la preparazione in vista della prossima stagione. Stamattina i calciatori sono arrivati al J-Medical per sottoporsi alle visite mediche di rito: tra loro anche i nuovi acquisti Kulusevski e Romero, il rientrante Perin, e il gallese Ramsey.

Calciomercato Juventus – Oggi parte il raduno, Bonucci: “C’è entusiasmo”. Si allontana Milik

Leonardo Bonucci ha pubblicato un bel post sul proprio profilo Instagram in cui accompagna alle foto del tesserino di quando era bambino queste parole: “Ed oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà”. Da oggi la squadra riprende a lavorare, con la notizia che Cristiano Ronaldo è stato già convocato dal CT portoghese per le partite di Nations League di inizio settembre.

Sul fronte mercato tiene sempre banco la questione legata all’attaccante centrale. Si allontana ogni giorno di più la possibilità di prendere Arek Milik: dopo Bernardeschi, il Napoli ha chiesto come contropartita tecnica Cuadrado, facendo capire che serve una pedina importante per scambiare il polacco senza conguaglio economico. La Juventus non è intenzionata a privarsi del colombiano e la trattativa continua ad essere bloccata. Il Corriere di Roma riferisce che la pressione bianconera su Dzeko sta aumentando e che nei prossimi giorni il CEO Fienga e il bosniaco si incontreranno per discutere del futuro.

Nel frattempo si è aperta una nuova possibilità: Luis Suarez, centravanti del Barcelona, non è stato convocato da Koeman per il ritiro precampionato. Il giocatore finirà sul mercato: per la Juventus potrebbe essere un’opportunità importante anche perché si parla di risoluzione del contratto che legherebbe l’uruguaiano al Barça fino al 2021. Sul giocatore c’è anche l’Ajax: la Juventus potrebbe spuntarla.