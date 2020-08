Calciomercato Lazio – Piacciono due giovani dell’Ajax, fissato incontro per Fares

Dopo aver definito l’arrivo di Pepe Reina, che ragionevolmente occuperà il ruolo di secondo alle spalle di Strakosha, la Lazio prosegue nella sua campagna di rafforzamento, senza dimenticare le trattative già aperte, più o meno definite.

Difensore cercasi

L’acquisto di un nuovo centrale difensivo per rinforzare il reparto arretrato, e i nomi oramai più che noti di Kumbulla e Kim Min Jaes restano i favoriti sul taccuino di Igli Tare, anche se come rivelato dal portale Lalaziosiamonoi non sono gli unici profili seguiti dalla dirigenza biancoceleste, e viste le difficoltà riscontrate per arrivare ai primi due, si guarda attualmente all’Ajax, da sempre grande fucina di talenti per trovare un nome alternativo: Edson Alvarez, 23 anni e Lisandro Martinez, 22 anni, rispettivamente messicano e argentino sono già noti dagli osservatori di mezza Europa che li tiene d’occhio, e a questi si sarebbe aggiunta anche la Lazio, ben conscia delle difficoltà nel trattare con i lancieri che solitamente vende molto bene i propri gioielli.

Si chiude per Fares

E’ alla fasi finali la trattativa che con tutta probabilità porterà Mohamed Fares a vestire il biancoceleste, resta in sostanza solo da stabilire la contropartita che farà il percorso inverso andando a militare per la compagine di Ferrara: la Lazio non intende salire sopra i 7 milioni di offerta cash, a fronte dei 10 richiesti dalla SPAL e quindi si procederà con una contropartita, sebbene ancora non definita tra Lombardi e Kiyine. L’algerino ha già dato assenso da diverso tempo ai capitolini e una volta ritrovata la forma migliore dopo una stagione non particolarmente fortunata da questo punto di vista, è pronto a riabbracciare il compagno dell’altra fascia Lazzari, anche lui acquistato dalla SPAL ai tempi. L’acquisto è stato avallato anche dal tecnico Simone Inzaghi che lo reputa un profilo adatto a ricoprire l’importante ruolo dell’esterno a tutta fascia del consolidato 3-5-2.